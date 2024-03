Bus perde le ruote, tragedia sfiorata per 50 studenti cuneesi

Tragedia solo sfiorata, fortunatamente, durante una gita scolastica, per una cinquantina di studenti della provincia di Cuneo: nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 marzo, il pullman sul quale viaggiavano ha perso le ruote posteriori di sinistra mentre percorreva il Passante di Mestre, tra i caselli di Martellago-Scorzè e Spinea, in direzione di Milano.

Il conducente del pullman è riuscito ad accostare il bus in una delle piazzole di sosta dell’autostrada, e nessun occupante del mezzo è rimasto ferito. Anche le ruote staccatesi dal mezzo, fortunatamente non hanno colpito altri veicoli in transito.

Sul posto, coordinati dal centro operativo di Mestre, sono intervenuti gli ausiliari della viabilità di Concessioni autostradali venete (Cav) e gli agenti della Polizia Stradale di Venezia, che hanno aiutato gli studenti a uscire attraverso le scale di fuga del Passante, mettendoli in sicurezza dal traffico nelle aree verdi adiacenti. I ragazzi sono quindi stati trasbordati su un bus sostitutivo, facendo finalmente ritorno a casa.