A Saluzzo al via la rassegna "Lunedì cinema"

Rassegna cinematografica Lunedì Cinema – Organizzata da RATATOJ APS – in collaborazione con ANPI Saluzzo-Valle Po per la rassegna “aspettando aprile”.

Primo appuntamento lunedì 18 marzo alle 21, al Magda Olivero, con "Roma Città aperta" di Roberto Rossellini

SINOSSI: Roma, inverno 1944. L’ingegner Manfredi, comunista e impegnato nel Comitato di Liberazione Nazionale, chiede aiuto a Pina, una popolana vedova con un figlio e in procinto di risposarsi, per portare a termine un’azione. La donna lo mette in contatto con don Pietro, un sacerdote disposto ad aiutare i partigiani. Manfredi è però comunque in pericolo perché la sua amante, Marina, dipende da una collaboratrice della Gestapo che le fornisce la droga.

“Finirà, Pina, finirà. E tornerà pure la primavera. E sarà più bella delle altre, perché saremo liberi. […] Noi lottiamo per una cosa che deve venire, e non può non venire.”

Prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera ANPI 2024. Ingresso 5 euro. Gratuito per soci Arci