San Michele Mondovì si tinge di rosa per la ricerca con la passeggiata "Just the Woman I Am" [FOTO]

Sono state un centinaio le persone, molte accompagnate da amici a quattro zampe, che oggi pomeriggio, domenica 17 marzo, hanno preso parte alla camminata solidale "Just the Woman I am" che si è svolta per la prima volta nel comune di San Michele Mondovì.

L'iniziativa, dopo due rinvii a causa del maltempo, è stata accompagnata da un bel clima primaverile che ha permesso ai partecipanti di percorrere la passeggiata solidale di cinque chilometri, inaugurando il percorso permanente del progetto "on the road", nato dalla corsa-camminata non competitiva che ogni anno si svolge a Torino per raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuovendo la prevenzione, corretti stili di vita, inclusione e parità di genere.

San Michele entra così a far parte del progetto JTWIA ON THE ROAD, iniziativa dedicata alle amministrazioni comunali al fine di creare in questi territori un percorso per sensibilizzare i cittadini dei territori verso gli obiettivi del progetto (prevenzione, stili di vita, ecc.) e costituire una rete di percorsi accreditati che siano a disposizione di tutti. In Granda oltre a San Michele Mondovì hanno aderito il Comune di Savigliano e quello di Rifreddo.

"Grazie a tutti i presenti - ha detto il sindaco, Daniele Aimone, prima del taglio del nastro ufficiale - Siamo orgogliosi di essere tra i primi comuni della Granda a essere entrati a far parte di questo progetto dedicato alla ricerca e alla prevenzione. Un grazie speciale va poi all'assessore Sabrina Capanna che ha curato tutto l'iter per la realizzazione della giornata di oggi".

"La ricerca ha un ruolo determinante - ha aggiunto l'assessore Sabrina Cappato - è fondamentale quindi promuovere iniziative che sostengano la ricerca e la prevenzione, in questo caso, in collaborazione con le università, enti regionali e amministrazioni locali. Oggi siamo vestiti di rosa proprio per sostenere la prevenzione e compartecipare alla lotta contro il cancro".

Al punto di partenza, nell'area degli impianti sportivi, importante la presenza delle associazioni locali GEA Il Cerca Casa, che gestisce il canile rifugio sanmichelese, l'associazione Amici dell’aiuola, che si propone di valorizzare, promuovere e tutelare questo spazio verde comunale con piante e profumate erbe aromatiche e una delegazione della LILT provinciale.

Grazie alla collaborazione attiva delle associazioni locali il percorso ha coinvoltoper le vie principali del paese: via A. Nielli – via Teologo Fontana – via Quarelli -via Marenco fino a via Castello, dando la possibilità ai partecipanti di conoscere e ammirare le cappelle di San Sebastiano e di Santa Lucia, la cappella di S. Antonio e San Magno e infine la cappella di San Bernardino.

Il percorso ha previsto poi soste per le visite ai portici medioevali, al ponte napoleonico e al castello con la guida dell’Associazione Outdoor tra Monti e Mare, oltre alla possibilità di conoscere l'aiuola dell'ABC.