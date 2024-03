Monastero di Vasco conferma Andrea Musso alla guida della Pro loco

È stato riconfermato alla guida della pro loco monasterese il presidente uscente Andrea Musso. Nel corso della serata di veenrdì 15 marzo, si è riunita l'assemblea annuale dei soci per discutere l'approvazione del bilancio 2023 e di quello preventivo 2024, procedendo poi con oltre l'elezione del nuovo consiglio direttivo che sarà in carica per i prossimi quattro anni.

Dopo una relazione del Presidente sulle attività svolte in questi anni di mandato, l'assemblea è passata alla votazione un anime del bilancio e dei nuovi membri del consiglio direttivo.

Dalle votazioni risultano eletti, come membri del consiglio direttivo della Pro Loco Monastero di Vasco APS, i seguenti soci: Francesco Arnaldi, Enrico Basso, Giuseppe D'Agostino, Beatrice Deorsola, Matteo Filippi, Romina Gottardo, Alessia Mandaglio, Andrea Mandaglio, Rosa Mileto, Andrea Musso, Giorgio Musso, Davide Oddone, Fabrizio Roggero e Valentino Turco.

Successivamente, il neo eletto consiglio direttivo ha riconfermato le cariche al proprio interno: Andrea Musso alla presidenza, che sarà affiancato da Rosa Mileto e Fabrizio Roggero (vice presidenti), Romina Gottardo (tesoriere) Beatrice Deorsola (segretario). I consiglieri: Francesco Arnaldi, Enrico Basso, Giuseppe D'Agostino, Beatrice Deorsola, Matteo Filippi, Alessia Mandaglio, Andrea Mandaglio, Giorgio Musso, Davide Oddone e Valentino Turco.

"Il nuovo direttivo - commenta il presidente, Andrea Musso - è costituito da molte conferme ed alcune new entry, soprattutto numerosi giovani... anche tra i soci e volontari stanno crescendo i numeri dei giovani tesserati. Questo è sempre stato e continuerà ad essere l'obiettivo principale del nostro lavoro. Far crescere sempre di più il gruppo dei volontari Pro Loco con persone di tutte le età".

"Come ben sapete, - prosegue Musso - già un anno fa ormai, avevo iniziato a 'sondare il terreno' per cercare di capire se qualcuno fosse disponibile a ricoprire il ruolo di presidente - visto il mio impegno anche in Comune (anche se non vi è incompatibilità fra i due ruoli) - ma, nonostante innumerevoli tentativi, non ho trovato nessuno e, al contrario, tutti mi hanno spronato a continuare ad andare avanti apprezzando il lavoro fatto in questi anni e per questo ho deciso di rinnovare ancora la mia disponibilità a fare parte del direttivo".