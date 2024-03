Horeca Expoforum a Lingotto Fiere, il salone sulla ristorazione professionale tra TikTok, robot camerieri e cioccolatini al persico [VIDEO]

Il primo salone sulla ristorazione professionale del nord-ovest è a Lingotto Fiere, da oggi 17 marzo fino a martedì 19. Non solo un'expo ma anche spazio di eventi, workshop, incontri di approfondimento, showcooking e masterclass per tre giorni dedicati ai professionisti del mondo dell'ospitalità quali alberghi, ristoranti, caffè, bar, servizi di catering. Le aziende espositrici sono 150, per un totale di 250 marchi e oltre 100 eventi di aggiornamento professionale per gli operatori del settore.