Nicole Audero è la gemma di Zonta Saluzzo nell'edizione 2024

La rosa gialla simbolo di Zonta alla saluzzese Nicole Audero. L’ha consegnata la presidente del club, Tiziana Somà alla giovane donna vincitrice dell’edizione 2024, durante la serata “Petali di Arte al femminile -Rivela una gemma”, seconda edizione della kermesse, che si è tenuta al Monastero della Stella.

Una serata durante la quale si parlato di donne che sanno seguire i propri sogni esprimendosi in vari ambiti: dalla pittura al volontariato, alla musica. Come Caterina Rinaudo, in arte Katarina, che sa trasmettere il suo sorriso pieno di luce e di sole nei suoi dipinti, che hanno fatto da suggestivo fondale all'evento, e che in dialogo con la giornalista Anna Maria Parola, ha parlato della sua arte e della sua passione.

O, come Chiara Lombardo vincitrice della borsa di studio Zonta (YWPA 2022/2023) e Veronica Vassallo che si sono presentate musicalmente.

All’evento inserito nella rassegna “Storie di (Dis) Pari Opportunità” che si snoda nel mese dedicato alla donna, hanno partecipato l’assessora alle attività produttive Francesca Neberti e la Presidente della Confartigianato Saluzzo Daniela Minetti.

Nella data dell’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, "data di grande importanza che serve per ricordare le battaglie e le vittorie che le donne hanno conseguito nella storia, ma anche per mettere in evidenza le discriminazioni di cui ancora oggi sono spesso vittime si inserisce il nostro Zonta Rose day” - ha sottolineato la presidente - una delle date fondamentali dell’anno zontiano. Quest'anno ospita la nostra serata "Petali di Arte al femminile -Rivela una gemma” in cui per il secondo anno “riveliamo una gemma” con la consegna della rosa gialla, nostro simbolo, ad una studentessa Nicole Audero che si è messa in gioco.

Frequenta l’ultimo anno del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione nell’Area della Prima Infanzia a Torino è stata individuata dal nostro Club, grazie alla collaborazione di Don Dario Ruà, per la sua grande disponibilità ad aiutare il prossimo e mettersi in gioco e soprattutto per saper fare comunità.Sin da bambina ha frequentato l’Oratorio Don Bosco e poi come animatrice durante l’estate ragazzi e nel corso degli anni si è anche impegnata a seguire i bambini nel doposcuola. Ultimamente è entrata a far parte del mondo Missionario salesiano di Torino occupandosi anche delle giornate del Movimento giovanile.

Si èinoltre data disponibile a collaborare con una suora che ha conosciuto aTorino presso una mensa per poveri venendo a contatto con realtà cheforse non ci immaginiamo. Al di fuori dell’Oratorio oltre studiare Nicole fa la baby sitter e sta effettuando un tirocinio presso l’Asilo Nido San Nicola.

Ho chiesto a Nicole quali erano i suoi sogni e lei mi ha detto che fin da bambina desiderava stare con i bambini e di andare in Missione.

Ha partecipato ad un corso di formazione per l’animazione missionaria e quest’estate partirà per la Lituania per organizzare l’estate ragazzi.L’impegno in queste attività sono legate all’amore che nutre per i bambini e questa passione diventerà il suo futuro lavoro.

Auguriamo a Lei di raggiungere i traguardi prefissati - ha concluso la presidente - e la ringraziamo per l’esempio e la determinazione che fanno ben sperare nell’avere fiducia nei giovani".

Lo Zonta Saluzzo con la lotteria svolta a fine serata ha donato un pacco con materiale didattico che Nicole porterà ai bambini della Lituania con un pezzo di cuore zontiano.

Il prossimo appuntamento del club è per il 20 marzo alle 21, sempre la Monastero della Stella, con la serata “Zonta si presenta” e lo spettacolo "Viaggio nel Marchesato al tempo di Tik Tik," un viaggio avvincente alla scoperta di ha fatto la storia del Marchesato di Saluzzo “partendo da una soffitta con un pendolo magico”- La rappresentazione è firmata dagli studenti ed insegnanti dell’Istituto Denina Pellico Rivoira.