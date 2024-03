Ad Alba è andata in scena la protesta contro il circo Greca Orfei: "Più fatti per la sostenibilità ambientale"

Si è svolta con molta tranquillità e in un clima disteso la mobilitazione degli animalisti contro il circo Greca Orfei, capitanata da Animaliberaction e a cui hanno partecipato anche i volontari di Legambiente Langhe e Roero: "C'è chi ancora si ostina ad ammirare lo spettacolo della sofferenza animale fatta di segregazione ed esercizi innaturali. Stimiamo tutti i lavoratori del circo e la loro meravigliosa Arte che dovrebbe liberarsi da queste inutili crudeltà. Chiusi in gabbie e recinti, sull'asfalto, in mezzo al traffico ed attorniati dai veicoli che entrano ed escono da Alba. Non basta parlare di sostenibilità ambientale, occorrerebbe anche fare i fatti".

Il Circo, dal canto suo, ha voluto ringraziare le forze dell'ordine per la gestione dell'ordine pubblico e i visitatori che hanno manifestato "apprezzamento per il nostro lavoro, senza dare troppa importanza a quello che dicevano i manifestanti". La protesta si è svolta in una zona delimitata, nelle vicinanze di piazza Adolfo Sarti.