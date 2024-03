Ad Alba una giornata di informazione e confronto sulla sicurezza cibernetica

Si terrà ad Alba, presso il palazzo delle mostre e congressi “G. Morra”, martedì 19 marzo, il corso di formazione giornalisti che, per via del particolare valore emblematico, diventerà una tavola rotonda aperta alla cittadinanza, per fare il punto su alcune tematiche che condizionano i nostri tempi e impattano pesantemente sulla nostra società tecnologica.

Un mondo digitale che coinvolge tutti noi e in particolare i giovani, che sono condizionati dall’uso della rete che pervade e invade tutti i campi, compreso il nostro equilibrio psichico.

Mai come in questa era internet entra nelle nostre vite e complica maggiormente le relazioni sociali anziché migliorarle.

È per questo che Solstizio d’Estate Onlus, che promuove e coordina il convegno, ha voluto coinvolgere nell’iniziativa l’Ordine dei Giornalisti Piemonte che, non solo ha accettato l’invito, ma ha anche ben accolto l’idea di non riservarlo solo agli iscritti all’Ordine.

Una tematica di forte impatto sociale a cui partecipano la città di Alba, il Distretto Lions Club 108 Ia3, la Consulta del Volontariato e l’Associazione Insieme.

Al convegno saranno presenti alcuni studenti, selezionati dagli Istituti scolastici albesi: Apro, Cillario, Govone e Inaudi, all’interno di una sezione che si rivolge con un occhio di particolare proprio ai giovani, che sono il futuro e le vite di domani.

A dibattere sull’argomento, un parterre di alto profilo che, con il sostegno del Dipartimento della Polizia Postale, vede presenti: il commissario capo della Polizia di Stato, Francesco Saverio Bacco, responsabile del nucleo operativo della sicurezza cibernetica con il doppio tema: “L’evoluzione del cybercrime e le nuove strategie per una più incisiva risposta alle minacce” e “Il financial cybercrime e gli attacchi alle infrastrutture cibernetiche del sistema paese”, la psicologa Elena Biondo, con il tema: “Cyberbullismo: conseguenze psicologiche e forme di prevenzione” e il vignettista satirico, Danilo Paparelli. Poi ancora, l’ingegnere nucleare Giuseppe Anerdi, già professore all’Istituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna di Pisa, tratterà l’argomento: “Implicazioni etiche degli agenti sintetici intelligenti”, Mario Bosonetto, in rappresentanza dell’Ordine dei giornalisti, con il tema: “La versione del giornalista tra tutele e informazione”. e Tommaso Lo Russo, presidente di Solstizio d’Estate Onlus, del Comitato Difesa Consumatori e del Club Lions Alba Langhe, che oltre a moderare l’incontro, parlerà del tema: “La tutela dei dati nel Terzo Settore”.

A salutare ospiti e platea, dando il via ai lavori ad inizio giornata, l’assessore alle Politiche Sociali della Città di Alba, Elisa Boschiazzo.

Sia dal punto di vista formativo, che da quello del dibattito, l’incontro vuole attenzione, creando un momento costruttivo e di confronto, su alcuni temi legati all’informatizzazione che caratterizzano i tempi attuali, come ad esempio l’uso dei dati comportamentali degli utenti, la cui monetizzazione è uno dei principali fattori della nostra economia è la monetizzazione dei dati comportamentali degli utenti. Quanta attenzione dobbiamo porre di fronte al fatto che viviamo in un grande villaggio globale, dove siamo costantemente defraudati delle nostre informazioni personali attraverso l’uso dei dispositivi. Ma anche come l’intelligenza artificiale e la robotica cambieranno, anzi stanno cambiando, non solo il mondo in campo sanitario ma nell’intera vita sociale. Ultimo ma non ultimo il cyberbullismo, con l’intenzione di poter offrire qualche spunto per difendersi.