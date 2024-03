Enzo Desco è il nuovo presidente dell’Ana Monviso

E’ Enzo Desco il nuovo presidente Ana Monviso.

La sua elezione, quasi un plebiscito, un'approvazione generale con una sola scheda bianca, è avvenuta al Monastero della Stella sabato 16 marzo, da parte dei 93 delegati votanti dei 44 gruppi Ana del territorio e davanti ai tre rappresentanti del Consiglio Ana Milano, quali il vicepresidente nazionale Carlo Macalli e due consiglieri nazionali Alessandro Provant e Gianpaolo Daprea.

Il nuovo presidente resterà in carica un trienno.

"Sono molto onorato dell'incarico - sottolinea Desco - e mi ha fatto piacere la grande fiducia e stima dei delegati che si sono espressi a mio favore".

La votazione è avvenuta alla scadenza naturale del precedente triennio, dopo una gestione provvisoria di otto mesi, dovuta alla situazione non chiara nella gestione economica dell’associazione che si era venuta a creare e che, è ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti.

Situazione che aveva comportato le dimissioni del presidente e segretario e che ha visto Desco facente funzioni di presidente per tutto il periodo.

L'Ana Monviso procederà a breve all’assegnazione delle cariche del consiglio direttivo e a rendere noti i nomi dei tre revisori dei conti eletti e dei tre componenti la Giunta di scrutinio.

La sezione Ana Monviso comprende attualmente 3.200 soci tra penne nere e aggregati, divisi in 44 gruppi tra Saluzzo, pianura saluzzese, valle Po, Bronda, Infernotto e valle Varaita.

Chi è il nuovo presidente Ana Monviso: Enzo Desco

Enzo Desco è nato a Revello nel 1966; residente a Saluzzo, è laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie.

Già sindaco di Martiniana Po dal 1993 al 2001, paese a cui è molto legato affettivamente, è stato più volte consigliere e assessore in Comunità montana. E’ stato tecnico dell’assessorato Agricoltura della Provincia di Cuneo e ora lavora come Ispettore fitosanitario presso la Regione Piemonte, sempre nel settore Agricoltura.

Ha prestato servizio militare nelle truppe alpine dall’86 all’87, inquadrato come Artigliere da Montagna nel Gruppo Aosta di stanza, in quegli anni, a Saluzzo. Appartenente alla 4^ Batteria con l’allora comandante Tenente Francesco Figliuolo, attualmente Generale di Corpo d’Armata conosciuto per i suoi incarichi di commissario COVID e per l’alluvione nell’Emilia Romagna, Toscana e Marche. E’ stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana nell’anno 2010 ed è stato promosso, nel 2017, al grado di Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ha ricoperto la carica di capogruppo del locale Gruppo Alpini martinianese dal 2007 fino a gennaio 2024.

Dal 2012 è stato eletto anche vice presidente della Sezione ANA “Monviso” di Saluzzo e referente per le Valli Po, Bronda e Infernotto, negli ultimi due mandati ha ricoperto la carica di Vicario della Sezione.

Dal 2012 responsabile del comitato di redazione del giornale sezionale “Nôi sôma alpin” e referente stampa della Sezione dal 2015. Appassionato di storia locale e militare, nel tempo ha raccolto numerosi dati e informazioni sul secondo conflitto mondiale 1940/45, sull’ANA e sugli Alpini, grazie alla testimonianza diretta di Reduci ed ex Combattenti ancora viventi, una parte dei quali è stata raccolta nel volume “dalla Valle Po al Don”. Ha pubblicato, inoltre, nel 2014, il volume: “Le Penne Nere di Martiniana Po, 80 anni di storia” incentrato sulle vicende del Gruppo martinianese e della Sezione saluzzese.