Borgo San Dalmazzo, le campionesse Vanna Basso e Alice Minetti ospiti in Comune

La Sindaca di Borgo San Dalmazzo e la Giunta comunale hanno ricevuto nei giorni scorsi in municipio due eccellenze sportive borgarine: Vanna Basso e Alice Minetti.

Vanna Basso, 66 anni, ha conseguito il Titolo Mondiale di categoria al Campionato Mondiale di winter duathlon - che si è svolto nel mese di febbraio a Pragelato sulle piste dei giochi olimpionici invernali del 2006 - con l'ottimo tempo di un'ora e 26 minuti. La gara consisteva in una corsa sulla neve di 6km + 10 km sci di fondo (tecnica libera).

L’atleta borgarina vanta anche altri recenti ottimi piazzamenti: 3° posto nella “Sgambida” di Livigno, 35km tecnica libera, 1^ di categoria nella maratona di Bessan (Francia) e 4^ nella Dobbiaco-Cortina (33km).

Vanna si allena con il Gruppo Sportivo Valle Pesio, ha raccontato che nella sua vita è stato sempre importante avere un obiettivo e per lei, il titolo mondiale conquistato, rappresenta un bellissimo traguardo che è riuscita a raggiungere. L’atleta ha raccontato quanto sia importante che lo sport accompagni le persone durante tutto l’arco della loro vita. Per lei è stato essenziale essere costante sia nella preparazione atletica che nella cura del fisico e dell’alimentazione. Il suo prossimo obiettivo sono i Campionati Italiani che si svolgeranno a Passo Coe in Trentino.

Alice Minetti, classe 1990, è una atleta di trail running (il padre è stato campione olimpico a Mosca nel 1980). Corre dall’età di sette anni e ha ottenuto nell’ultimo periodo i suoi risultati migliori.

L’ultima gara alla quale ha partecipato e vinto con un tempo di 1 ora e 20minuti a Finalborgo le ha permesso di rientrare tra le migliori 30 del mondo. Il suo obiettivo è la partecipazione ai mondiali che si terranno, come prima tappa, in Giappone nel corso del mese di aprile; il calendario prevede otto eventi che disputano in ogni angolo del mondo.

Alice si allena con costanza almeno cinque giorni alla settimana, tra le sue attività c’è anche quella di allenatrice.

Segue infatti due promettenti e giovani atlete a cui trasmette passione e competenze. L’atleta si occupa inoltre dell’organizzazione di competizioni locali che hanno anche l’obiettivo di far conoscere il nostro territorio, promuovere le nostre vallate e far conoscere le attività, le strutture e i rifugi interessati dagli eventi stessi.

"L’Amministrazione Comunale – riferisce la Sindaca Roberta Robbione - si complimenta con le atlete per l’entusiasmo e l’impegno con cui coltivano la pratica sportiva e si congratula per gli eccellenti risultati raggiunti, con l’augurio di continuare a credere nella loro passione e a raggiungere i traguardi che hanno in cuore. Borgo San Dalmazzo è terra di campionesse e di campioni sportivi che ci insegnano che solo con il duro lavoro si possono conquistare mete importanti".