Successo per la serata benefica in favore della Croce Bianca di Ceva

Oltre duemila euro sono stati raccolti e donati alla Croce Bianca di Ceva grazie alla serata benefica "Controvento in concerto" che si è tenuta, lo scorso venerdì 15 marzo, presso il cinema "Borsi".

La serata, curata e organizzata da Alessio Cavallo, originario di Ceva e da sempre legato alla Croce Bianca, per la quale aveva cantato nel 2020 il brano "Grande come sei tu" (leggi qui), realizzata da Massimo Spinetti, ha visto l'esibizione dei "Controvento - Nomadi Tribute Band" e che ha avuto come madrina la presentatrice Rai Camilla Nata.

"Ringrazio tutti per la meravigliosa serata di beneficenza per la nostra Croce Bianca - commenta Alessio Cavallo - "sono davvero contento che siano stati raccolti fondi per la cifra di 2548,51 euro da donare per l'acquisto di materiale per i volontari e dipendenti.

Il mio grazie per la bellissima serata va al gruppo "Controvento - Nomadi Tribute Band" che ha subito accettato l’invito, al presidente della Croce Bianca, Filippo Dapino per aver creduto in me e nella meravigliosa riuscita dell’evento, a Silvia Roberi, Gloria Calcagno, Giorgia Bonomo e Marco per la vendita dei biglietti.

Un grazie infime a Camilla Nata, al sindaco Vincenzo Bezzone per il patrocinio gratuito e al Cinema Sala Borsi che ci ha ospitati. Grazie a tutte le autorità presenti alla serata, a Massimo Spinetti per la canzone, ai commercianti per tutti i premi donati e a tutti i partecipanti, l'arrivederci è al prossimo anno".

La serata ha avuto come sponsor: Hotel Baia del Sole di Laigueglia, Prato Nevoso S.p.A., Osteria le stalle di pato Nevoso, Pizzeria Ristorante il Pirata di Laigueglia, Terme di Lurisia, Fratelli Faccia Carni Ceva, Fratelli Denina Carni Ceva, Shu abbigliamento, Gonella salumificio, Bar la Vespa Lesegno, In's Supermercato, Bar Capuccini Ceva, T- Bar Ceva sale dellelanghe, GB Bar Ceva, Bar Nero Intenso.