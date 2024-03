A Fossano riprende il corso di stimolazione cognitiva proposto dalla SOMS

Nel mese di aprile riprenderà il corso in gruppo di stimolazione cognitiva proposto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Fossano. Gli incontri sono rivolti a tutti gli over 60 interessati a mantenere il cervello allenato e a favorire l’invecchiamento in salute.



Verranno proposti esercizi specifici e mirati per allenare le diverse abilità cognitive, in particolare le funzioni esecutive (pianificazione, ragionamento logico e verbale, flessibilità cognitiva…). Si tratta di un insieme di processi cognitivi che operano in modo coordinato per gestire le informazioni e le azioni necessarie al raggiungimento di uno scopo, fondamentali per affrontare le sfide della vita quotidiana. Sono abilità di alto livello che richiedono la partecipazione di diverse aree cerebrali, in particolare della corteccia prefrontale, la parte più evoluta del cervello umano. Ampio spazio sarà dedicato anche a momenti di psicoeducazione sul funzionamento del cervello al fine di favorire una maggiore consapevolezza di come funzioniamo e invecchiamo.



Il progetto è alla sua seconda edizione ed è stato proposto a seguito dell’esperienza positiva della “Scòla di Grand” proposta nei territori di Busca e Dronero. Di anno in anno il progetto si è perfezionato ed ha avuto un ottimo riscontro da parte della popolazione fossanese. Oltre agli esercizi cognitivi, anche il contesto sociale e relazionale del gruppo contribuisce ad avere effetti benefici sul cervello, con ricadute sull’umore e sulla consapevolezza di come funzioniamo e invecchiamo.



I corsi si terranno a Fossano presso la sede in Via Roma 74 il martedì mattina e pomeriggio e il giovedì mattina e pomeriggio.



Gli incontri, condotti da due psicologhe psicoterapeute specializzate in Neuropsicologia (Irene Artusio e Virginia Batti), si svolgeranno presso i locali della SOMS (Via Roma 74, Fossano) il giovedì e il martedì (mattina e pomeriggio). Per iscriversi occorre recarsi presso la segreteria dell’Associazione SOMS il mercoledì mattina dalle 10 alle 11.30 (Via Roma 74, Fossano) oppure contattare telefonicamente o su whatsapp la dottoressa Virginia Batti – neuropsicologa - al 340 6675268.



Gli interessati verranno contattati per un colloquio telefonico ed inseriti nel gruppo. Le prenotazioni seguiranno l’ordine cronologico e il criterio di omogeneità (età e funzionamento cognitivo).