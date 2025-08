Nasce a Morozzo il DoReMi Campus: la prima edizione in partenza il 3 settembre

A Morozzo arriva la prima edizione del DoReMi Campus, un nuovo progetto pensato per far vivere ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni un’esperienza musicale immersiva, educativa e divertente. Tre giorni dedicati alla scoperta della musica, aperti a tutti: anche a chi non ha mai suonato uno strumento ma ha voglia di avvicinarsi a questo mondo con curiosità e passione.

Il campus si svolgerà su tre giornate, dal 3 al 5 settembre dalle 9 alle 17, con possibilità di pre-ingresso e post-uscita per agevolare le famiglie. Durante il DoReMi Campus, i partecipanti prenderanno parte a laboratori musicali e attività coinvolgenti: musica-gioco per i più piccoli, body percussion per scoprire il ritmo attraverso il corpo, ensemble strumentali e coro di voci bianche per sperimentare la musica d’insieme. Inoltre ci saranno anche laboratori creativi per costruire strumenti musicali con materiali di riciclo

Un’iniziativa pensata per stimolare la creatività, l’ascolto e la collaborazione, in un ambiente inclusivo e gioioso.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 agosto.