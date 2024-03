Federico Borgna e Luisella Cavallo sono i nomi del Comune di Cuneo per il Consiglio generale della Fondazione CRC

Così la Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: “Oggi ho firmato i decreti di designazione dei membri del Consiglio generale di Fondazione CRC da parte del Comune di Cuneo. I nomi presentati sono quelli di Federico Borgna, già sindaco di Cuneo e dell’avvocata Luisella Cavallo".



"Le ragioni che mi hanno portato a questa scelta sono l’esperienza acquisita in campo professionale e amministrativo dai due nominati che sapranno essere costante punto di collegamento tra il Comune di Cuneo e la Fondazione stessa, ma che sapranno anche lavorare nella squadra che si sta delineando - prosegue Manassero - . In queste due persone ho individuato, infatti, i profili di competenza e di equilibrio indispensabili per il compito che dovranno svolgere, insieme alla condivisione di quelle che ritengo debbano essere le priorità del prossimo mandato della Fondazione".



"In queste settimane ho lavorato alacremente per dialogare con coloro che erano chiamati a designare i membri del Consiglio generale su alcuni obiettivi e temi: l’autonomia della Fondazione unita alla fattiva collaborazione con le istituzioni del territorio, il lavoro sinergico per affrontare le sfide del cambiamento climatico e dell’intelligenza artificiale, della salute e del benessere con una attenzione particolare ai minori, anziani, persone con disabilità, il futuro della presenza dell’Università. Mi preme ringraziare tutti e tutte coloro che hanno manifestato la propria candidatura e si sono rese disponibili al confronto e alla costruzione del percorso di nomina".