Insieme piccoli artisti e musicisti: il successo a Dronero de “L’Orecchio del Mallé”

Un grande successo per il progetto educativo e d’intrattenimento ideato e co-guidato da Ivana Mulatero, direttrice del Museo Luigi Mallé di Dronero, in collaborazione con Maria Laura Silano, esperta di didattica museale. Molta è stata infatti la partecipazione e, dopo i primi due anni in cui ha visto il sostegno economico da parte della Fondazione CRC, quest’anno il progetto si è economicamente auto sostenuto.

Clarinetto, percussioni, flauto e chitarra, per quattro diversi appuntamenti musicali. I piccoli musicisti in erba sono stati guidati dai loro docenti, i maestri Luca Cerelli, Armando De Angelis, Sara Rinaudo e Alberto Savatteri. In abbinamento ad alcune opere, la musica ha saputo creare l’atmosfera ed un giusto connubio di fruizione di alta armonia: “Siamo felici di aver avuto anche quest’anno l’opportunità di partecipare a questa bellissima iniziativa - commentano i docenti - È per noi un’opportunità, non soltanto per far suonare i nostri allievi ma anche per portarli a conoscere prestigiosi luoghi della città ed essere parte di importanti iniziative culturali.”