Una birra bionda artigianale per finanziare il nuovo oratorio a Madonna delle Grazie di Cuneo

Una birra bionda per costruire il nuovo oratorio. È l'ultima trovata del gruppo di volontari che gravitano intorno alla parrocchia di Madonna delle Grazie, guidata da don Paolino Revello.

Manco a dirlo si chiama Birra Oratorium e il logo, creato dal grafico cuneese Matteo Enrici, rappresenta due mani giunte in preghiera.

Perchè “Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme”. E c'è bisogno davvero dell'aiuto di tutta la comunità.

“Il vecchio oratorio aveva problemi di agibilità e sicurezza – spiega don Paolino -. Si è quindi deciso di abbatterlo per costruirne uno nuovo, agibile a tutti, a pianterreno, punto di riferimento e di aggregazione sul territorio per famiglie, giovani, anziani e bambini anche delle comunità parrocchiali limitrofe. Insomma, un contenitore per tutti”.

La CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha contribuito con un importante riconoscimento economico che copre circa la metà dei lavori. Per il resto, dal 2021, è stata attivata una raccolta fondi. Per monitorarla, nella chiesa parrocchiale di Madonna delle Grazie, è stato allestito un pannello con la scritta Oratorio, che si comporrà di 4.016 mattoncini colorati, dal valore singolo di 50 euro, frutto delle donazioni libere alla Parrocchia che pervengono nel tempo.

I volontari ce l'hanno messa tutta organizzando cene, tombolate, spettacoli e proponendo un catalogo di prodotti a offerta libera (https://bit.ly/madonna-delle-grazie-catalogo). Si va dalle bottiglie di vino realizzate in collaborazione con la cantina Manfredi di Farigliano, bottiglie di liquore, panettoni e colombe, cesti di Natale, uova di Pasqua, sali aromatici e bomboniere personalizzate. “Tutto pensato insieme a realtà del territorio”, commenta don Paolino.

E l'ultimo mattoncino è proprio la Birra Oratorium, una golden ale 5% realizzata da Birra Carrù. “Eravamo partiti con l'idea di una birra all'incenso o alla mirra, ma il birrificio di Carrù ci ha orientato verso una più tradizione bionda artigianale – continua il don -. Abbiamo iniziato con una prima cotta da 1.500 litri, quindi 3.900 bottigliette da 33 centilitri. Sono arrivate sabato e ne abbiamo già vendute 500! Non ci aspettavamo questo successo”.

Birra Oratorium si potrà acquistare con offerta libera direttamente in parrocchia, ma anche presso il bar dell'Acli, oppure ordinandola attraverso WhatsApp passando per il link https://bit.ly/madonna-delle-grazie-catalogo.

Intanto i lavori nella frazione cuneese continuano. Gli interventi previsti, suddivisi in più lotti, prevedono la realizzazione di un nuovo salone polifunzionale con aule e magazzino interrato, un parco intergenerazionale ludico sportivo all’aperto, una nuova struttura Circolo Acli con relativo portico e scalinata di collegamento alla bocciofila esistente, la riqualificazione energetica della palestra e la sistemazione delle aree esterne.



Le opere di miglioramento dell’area hanno avuto inizio nella primavera del 2021 con l’ideazione e la realizzazione del parco giochi Park’ettore, primo lotto dell’iniziativa, nell’area esterna. Il parco giochi adatto per bambini fino ai 10 anni è stato inaugurato a giugno 2022 e a oggi è molto frequentato.