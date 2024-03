Savigliano, alla Torre Civica due eventi dedicati al benessere femminile

La Torre Civica torna al centro di alcuni eventi nella primavera saviglianese. In particolare, sono all'orizzonte due appuntamenti accomunati dal tema “SantaRosa è benessere” – nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana “SantaRosa, prospettive cittadine” – dedicati all'universo femminile, ma non solo.

Il primo è previsto per venerdì 22 marzo alle 20.30 ed ha per titolo “Non solo sport”. Sarà un appuntamento al femminile, in cui Susanna Flego – atleta e presidente dell'associazione sportiva Kalipè – parlerà delle strategie per riappropriarsi del tempo per se stesse conciliando sport, benessere e divertimento.

Seguirà, venerdì 29 marzo alle 20.45, “Donne allo specchio: sfatiamo i luoghi comuni”. La dottoressa Zelda Seia interverrà sull'importanza di approfondire la connessione tra alcuni comuni inestetismi estetici e lo stato di benessere generale del nostro corpo.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nella sala al primo piano della Torre Civica di Piazza Santarosa. L'ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione contattando il 348-6582738 o scrivendo a info@prospettivecittadine.it.