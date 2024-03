Cuneo, sulla riqualificazione di piazza Europa si attende (ancora) il progetto definitivo

La riqualificazione del sagrato di piazza Europa a Cuneo è rimasta fuori dalle discussioni degli ultimi Consigli comunali – più incentrati, com’è ovvio, su altre questioni come l’affaire Tettoia Vinaj - , ma tornerà al centro nell’assise convocata per le serate di lunedì 25 e martedì 26 marzo.



Il gruppo consigliare di minoranza degli Indipendenti, infatti, ha presentato un’interpellanza specifica, chiedendo che il contenuto del nuovo progetto venga (finalmente) reso pubblico.

“I cittadini sono ancora in attesa”

A seguito della presa d’atto relativamente al fallimento dell’asta pubblica di vendita dei box e degli stalli di sosta del futuro parcheggio sotterraneo (e grazie anche alla contestazioni di cittadini, residenti e associazioni ambientaliste), infatti, l’amministrazione comunale aveva deciso di concentrarsi sulla “sola” riqualificazione del sagrato provvedendo tempestivamente.



In origine, il progetto sarebbe stato da presentarsi entro il 2023, poi entro gennaio 2024.



“La cittadinanza è ancora in attesa – scrive il gruppo - . A cosa si deve questo grave ritardo? Perché i lavori dell’area di fronte all’ex UBI sono stati presi in conto separatamente, rispetto alla riqualificazione della piazza? Cosa ne sarà dei cedri dell’Atlante?”