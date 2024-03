Lo tsunami dell'adolescenza: Alberto Pellai ospite di "Verso il Polo" a Busca

Alberto Pellai è stato il terzo ospite, martedì 19 marzo al Cinema Lux di Busca, del percorso “Verso il Polo”: da gennaio ad aprile 4 mesi di incontri, appuntamenti e laboratori in vista del nuovo polo scolastico cittadino.

Medico, psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano, scrittore e divulgatore scientifico, Alberto Pellai è noto soprattutto per il suo impegno nell'aiutare genitori e ragazzi a comprendere e affrontare le sfide legate all'adolescenza e alla genitorialità.

Il professor Pellai ha parlato a genitori e gli educatori delle sfide evolutive ed educative che i genitori e i docenti devono affrontare quando vivono a contatto con un preadolescente che sta attraversando l’età dello tzunami, in cui le dinamiche relazionali cambiano in modo evidente.

La serata ha registrato in poche settimane il tutto esaurito al Cinema Lux di Busca. Il progetto “Verso il Polo” è stato presentato dal sindaco, Marco Gallo e dall'assessora all'Istruzione, Lucia Rosso, con gli interventi del vicepresidente Fondazione Crc, Enrico Collidà e del dirigente dell'IC "Carducci", Davide Martini.

Il Festival è promosso dal Comune di Busca in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Carducci" e grazie al sostegno della Fondazione CRC.