Saluzzo, rimossa la vecchia edicola di corso Italia. Al via il cantiere sull’immobile ex Fassino

Saluzzo, immobile ex Fassino in corso Italia in via di restauro

Con la rimozione, la settimana scorsa, della vecchia edicola, in corso Italia, "è partito l’ultimo importante cantiere del centro storico cittadino" commenta sul suo profilo facebook il sindaco Calderoni - Coi lavori privati sul “Falcone” e sul “Fassino” l’asse principale della città sarà completamente riqualificato".

Dopo il palazzo del Falcone, anche l’immobile ex “Fassino”, nell’isola pedonale di corso Italia, sarà ristrutturato. Sui social commenti di giubilo per l'avvio dei lavori.

Da anni si era in attesa di interventi e i due palazzi erano stati in passato oggetto di interpellanze per il degrado.

L’ex Fassino, un tempo storico negozio di tessuti, chiuso intorno anni ‘60, era stato “abbandonato” come immobile ed era disabitato da quegli anni. Nel 1999, il Comune di Saluzzo aveva emesso un’ordinanza per la sua messa in sicurezza e da, allora l’edificio è stato sempre rimasto avvolto da teli di protezione, “impacchettato” e nascosto alla vista.

Alcune nuove generazione di cittadini non lo hanno mai visto. L’intervento di edilizia privata lo restituirà come palazzo storico della principale via di Saluzzo.