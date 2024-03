Bloccati con l’auto nel passaggio a livello: il treno li travolge, salvi per miracolo

Una vettura guidata da un uomo e con a bordo due bambini è rimasto bloccata sui binari. Le due sbarre si sono abbassate e la donna non ha potuto che scendere con i bimbi e accettare l'inevitabile: il treno Torino-Mondovì, infatti, non ha potuto evitare di colpire la vettura.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze, quindi, per i coinvolti. La circolazione risulta sospesa tra Carmagnola e Fossano, mentre tra Fossano e Cuneo è regolare. I passeggeri del treno sono stati fatti scendere per essere trasferiti sui bus sostitutivi.