A Cuneo torna "The Youth Factor": tra gli ospiti Noemi e la stylist Veronica Bergamini e

“The Youth Factor”, il progetto di audience engagement e audience development rivolto alle scuole superiori di Cuneo ideato dalla Fondazione Artea con il patrocinio del Comune – Assessorato per la Cultura, torna da marzo a maggio 2024.

Anche in questa quarta edizione, accanto a una serie di appuntamenti formativi riservati agli studenti delle scuole superiori di Cuneo (ITC Bonelli, Liceo Classico e Scientifico Pellico-Peano, I.I.S. Grandis, Liceo Musicale e Liceo Artistico Ego Bianchi) che prevedono lecture, workshop e approfondimenti in tema di project management e comunicazione degli eventi culturali, in cartellone un ciclo di incontri gratuiti e aperti al pubblico intitolato “Talk About Music” con ospiti del panorama musicale italiano.

Il fil rouge che accompagna l’edizione è il binomio musica e immagine. Attraverso il calendario di incontri e approfondimenti si proverà ad indagare il forte legame e la commistione di questi aspetti della creatività contemporanea.

Il percorso formativo ideato per gli studenti delle scuole superiori di Cuneo prevede momenti dedicati alle ragazze e ai ragazzi con professionisti del mondo della cultura e dello spettacolo organizzati presso lo Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti (Via Luigi Gallo, 1 – Cuneo).

Si inizia giovedì 28 marzo, con la lecture LA MUSICA E LA MODA. Lo stile sul palco. Ospite d’onore la stylist Veronica Bergamini che cura il look di artisti nel campo musicale e dello spettacolo. Inoltre collabora con riviste come Vogue, Numeró e Harper’s Bazaar. Reduce dall’esperienza di X Factor (ed. dal 2020 al 2022) in cui si è occupata dell’immagine dei cantanti in gara, Veronica Bergamini proverà a riflettere insieme ai ragazzi sulle sfumature di una professione in grado di abbracciare varie dimensioni, non solo estetiche, ma anche psicologiche ed umane.



Gli incontri proseguono giovedì 11 aprile con Roberto Giacomo Pischiutta, in arte Pivio, compositore pluripremiato e direttore dell’associazione ACMF – Associazione Compositori Musica Per Film che sarà protagonista dell’appuntamento LA MUSICA E IL CINEMA. L’importanza della colonna sonora. Partendo dalla sua esperienza, Pivio illustrerà i meccanismi alla base della creazione di una colonna sonora, dalla prima visione del film al dialogo con il regista, dall’analisi formale e narrativa delle scene (la spotting session), all’organizzazione delle idee musicali fino alla loro realizzazione. Alle lecture seguiranno altri due incontri, giovedì 9 e 16 maggio, guidati dai professionisti di Fondazione Artea, in cui gli studenti entreranno in contatto con i fondamenti del project management e della comunicazione degli eventi culturali.

Anche in questa edizione di The Youth Factor, accanto agli studenti, sono protagonisti i cittadini e gli appassionati di musica e spettacoli. Saranno tre gli incontri gratuiti e aperti al pubblico Talk About Music condotti, come nella scorsa edizione, dalla talentuosa e vulcanica Margherita Devalle, speaker radiofonica, presentatrice TV, podcaster e molto altro.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 5 aprile, alle 18, presso l’Auditorium Foro Boario di Cuneo con il talk DE LA MUSIQUE AVANT TOUT LE CHOSE. La musica e le altre arti con ospite ANNA CAROL. La “musica prima di ogni altra cosa” è il verso che apre l’“Art poétique” (1884) di Paul Verlaine, opera che fu d’ispirazione per pittori e musicisti contemporanei e influenzò la generazione successiva di poeti. Il verso sottolinea come la musica sia collettrice delle diverse espressioni artistiche e come sia la loro essenza più vera e misteriosa. Oggigiorno i diversi linguaggi stanno diventando sempre più interagenti e integrati tra loro: può dunque una performance musicale contemporanea fondersi talmente tanto con le altre forme d’arte fino a diventare una sorta di “opera d’arte totale”? Ne parleremo con la giovane ed eclettica musicista altoatesina che dopo varie esperienze all’estero a contatto con le scene musicali soul, R&B ed elettroniche, viene travolta da un’urgenza espressiva che la avvicina sempre di più al mondo della scrittura. Durante l’incontro la musicista presenterà alcuni suoi brani in versione unplugged.

Giovedì 18 aprile, sempre alle 18, all’Auditorium Foro Boario (Via Carlo Pascal 5C – Cuneo), appuntamento con SOUNDTRACK. Il cinema e il potere narrativo della musica che vedrà protagonisti Gennaro Della Volpe, in arte RAIZ, leader degli Almamegretta e artista poliedrico che si esprime tra musica e cinema, e Giuseppe De Trizio, musicista, fondatore del gruppo musicale Radicanto e autore di colonne sonore per il cinema. Cosa sarebbero i film senza la loro colonna sonora? Alcune musiche sono diventate iconiche, indimenticabili. Sono in grado di creare l’ambientazione del racconto, aiutano a seguire l’andamento della storia e spesso, anche inconsciamente, forniscono indizi sulla storia o sui personaggi. Raiz e De Trizio approfondiranno il tema da un punto di vista autoriale e compositivo. Durante l’incontro i musicisti eseguiranno alcuni brani in versione unplugged.

L’ultimo appuntamento Talk About Music sarà mercoledì 22 maggio, alle ore 18, presso la Sala Michele Ferrero di Casa Betania, sede di Confindustria Cuneo (via Vittorio Bersezio 9 – Cuneo), con “OLTRE LA MUSICA. Un percorso di rinascita e metamorfosi” e vedrà protagonista Veronica Scopelliti, meglio conosciuta come Noemi. La cantautrice romana racconterà la sua “rivoluzione”, personale e artistica, nata da un’esigenza di cambiamento. Un percorso di autodefinizione, che l’ha portata ad avere una maggiore consapevolezza di sé, e a impegnarsi nel porre l’accento su diverse azioni di empowerment, che la rendono fonte di ispirazione e figura di riferimento per le nuove generazioni. Questo percorso si è rispecchiato fortemente nella pubblicazione, nel 2021, di “Metamorfosi”, un album che è la fotografia di una rigenerazione, in cui l’artista esplora sonorità diverse, più fluide e connesse con i tempi. Restando in tema di musica e immagine, si parlerà, inoltre, del rapporto di Noemi con il cinema, un amore di lunga data che nasce prima ancora del suo essere una cantante.

Il talk con protagonista Noemi si inserisce all’interno della rassegna “Città in note. La musica dei luoghi” che si terrà a Cuneo dal 22 al 27 maggio prossimi.

Tutti gli incontri di “Talk About Music” sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, con obbligo di prenotazione. Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondazioneartea.org.

The Youth Factor è un progetto di Fondazione Artea, realizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo, in collaborazione con Confindustria Cuneo e con il contributo della Fondazione CRC.