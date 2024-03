In scena Pirandello al teatro Garavagno di Trinità

Il grande drammaturgo, premio Nobel, Luigi Pirandello sarà portato in scena, domani, venerdì’ 22 marzo, al Teatro Garavagno di Trinità (Cuneo), dalla Compagnia del Circolo degli Artisti di Torino, in collaborazione con l’associazione Sicilia in Europa.

“La Patente- La verità”, il titolo della rappresentazione. Si tratta di due novelle riadattate a livello scenico, accomunate dalle vicende che si svolgono in un’aula giudiziaria, in cui emergono i paradossi tipici dei personaggi grotteschi pirandelliani ed in cui la forma sociale e la tematica della follia, fanno da filo conduttore dell’azione scenica.

Lo spettacolo, che, rientra nell’ambito della rassegna teatrale indetta dal Comune di Trinità, avrà inizio alle ore 21.

Della pièce, che tocca le corde dell’umorismo pirandelliano, intesa come rappresentazione compassionevole dell’umanità, fanno parte: Salvatore Curaba, Paolo Bussolino, Antonella Bellan, Stefania Rubatti, Stefania Savoca, Fabio Privitera, Ilaria Romeo, Annarita Andreola.