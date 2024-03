Fidas, il gruppo di Alba sta cercando una nuova sede per i suoi volontari

La sede della Fidas di Gallo Grinzane, nei locali della palestra in piazza della Chiesa al Gallo

Si parte da un elemento positivo: la voglia di donare c'è e i volontari crescono sia per quanto riguarda la Fidas di Alba che per quella di Gallo Grinzane. Il destino dei due gruppi è incrociato perché condividono lo stesso ambiente, la palestra in piazza della Chiesa, nel futuro ci potrebbe essere, però, una piccola divisione.

Spiega il capogruppo albese Simone Bongioanni: "Stiamo cercando un locale dove poter svolgere le nostre attività, non è facile ma mi sto attivando anche con l'aiuto della Consulta comunale di Alba. Per il resto, i problemi che abbiamo riguardano tutti i gruppi, la penuria di medici e infermieri condiziona il numero delle donazioni e ci costringe, spesso, a rinunciare a dei volontari che sarebbero disponibili".

Dal canto suo, il capogruppo gallese Franco Sampò è già proettato alla prossima donazione di domenica 31 marzo. "Il gruppo è in salute e come ha dimostrato la prima donazione dell'anno, c'è entusiasmo. Speriamo che questa attitudine si mantenga. Ricordo che l'8-9-10-12 aprile sarà possibile anche donare il plasma a Bra".