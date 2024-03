Il presidente Cirio a Busca per una visita al cantiere del polo scolastico

Mercoledì 27 marzo alle 9.30 il presidente della Regione Alberto Cirio sarà a Busca per un sopralluogo al cantiere del polo scolastico di corso Giolitti che da settembre ospiterà in un unico edificio gli 800 allievi delle scuole elementari e medie.

Così il sindaco Marco Gallo: "Una soddisfazione perché avremo modo di presentare al governatore come procedono i lavori di quello che, come amministrazione di Busca, consideriamo il fiore all'occhiello del nostro secondo mandato. Una scuola all'avanguardia, la più moderna della provincia, un piccolo gioiello dal punto di vista tecnologico e sotto il profilo della sostenibilità ambientale destinata a diventare anche un punto di riferimento per attività extrascolastiche della città".