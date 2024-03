Verzuolo ha eletto il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Martedì 19 marzo è stato eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), progetto che coinvolge i nostri cittadini più giovani in una cittadinanza attiva. I consiglieri eletti sono giovanissimi, hanno un’età compresa tra i 9 e i 13 anni e sono in tutto 20.



Con ben 16 voti Marta Giolitti, studentessa della Scuola Secondaria di Primo Grado, classe 1^A, assume la carica di Sindaca Junior; il ruolo di vicesindaco è stato invece conquistato da un’alunna della classe 5^ A della Scuola Primaria di Verzuolo: Arianna Gjondrekaj.



Gli altri 18 consiglieri frequentano le Scuole Medie e le Scuole Primarie del capoluogo e delle frazioni di Falicetto e Villanovetta. Nelle votazioni sono stati coinvolti i ragazzi dalla classe 4^ della Scuola Primaria alla classe 2^ della Scuola Secondaria di Primo grado.



Di seguito i nomi degli eletti: Lucas Giordano, Eleonora Ramasotto, Aya Skhiri, Anna Ponzo, Nicolò Pittavano, Nicole Sola, Nour Alislam Rouchi, Francesco Peirano, Geremia Ragusa, Ginevra Mellano, Raul Terzi, Francesco Prela, Malak Ateich, Pietro Ferrarsi, Carola Galliano, Bonaventura Chloe, Binello Francesca e Andrea Rivoira.



L’Assessore Simona Olivero, referente dell’iniziativa, e l’educatore Jonathan Atzori, seguiranno i ragazzi in questo bel progetto di educazione civica. Insieme daranno vita a nuove emozionanti attività partendo dalle idee e dai desideri dei bambini: si tratterà di azioni che avranno lo scopo di migliorare il paese per rendere Verzuolo una città sempre più a adatta a famiglie e bambini.



«Continueremo – spiega Simona Olivero - i lavori rivolti al rispetto dell’ambiente e degli altri, allo sport collaborando con le realtà sportive del paese, al senso d’appartenenza al territorio insieme a proloco e associazioni, all’educazione affettiva e sociale e all’organizzazione di attività extra-scolastiche divertenti e formative, come letture in biblioteca, cinema, visite alla Casa di Riposo e eventi di ogni genere. Stiamo vivendo un periodo storico difficile, dove in molti paesi i diritti dei bambini vengono calpestati, i nostri ragazzi verzuolesi invece, grazie a questo progetto, possono portare avanti valori importanti che ci stanno molto a cuore: come la pace, la solidarietà e la collaborazione. Desidero fare un ringraziamento speciale all’ormai ex Sindaco dei Ragazzi Andrea Serre, per il grande impegno che ha dimostrato durante le riunioni e gli eventi, prendendo molto seriamente il suo ruolo. Infine rivolgo un grande grazie anche agli altri giovani consiglieri e consigliere che hanno fatto parte del CCR in questi due anni. Avete lasciato una bellissima "impronta" nella vostra città, dimostrando altruismo e impegno. Tutti i ragazzi sono sicuramente cresciuti molto, sono maturati, hanno fatto nuove amicizie e hanno potuto capire da vicino che cosa significa amministrare un paese. Come amministrazione comunale siamo molto fieri del nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi».