Alba piange Irene Ferrero, scomparsa a 23 anni

Creatività, delicatezza e un tratto visionario. Dai suoi disegni su Instagram emergeva un mondo pieno di colori e di mondi possibili, tra fiori volanti, gatti astratti, sguardi enigmatici e attorcigliati. Uno sguardo speciale che Alba ha dovuto salutare troppo presto. La giovane Irene Ferrero è mancata a 23 anni.

"Una persona speciale, dolce e gentile", le parole più comuni per ricordarla.

Nei momenti di difficoltà cercava di farsi forza con una profondità non comune: “Non mi pento dei momenti in cui ho sofferto; porto su di me le cicatrici come se fossero medaglie, so che la libertà ha un prezzo alto quanto quello della schiavitù. L'unica differenza è che si paga con piacere e con un sorriso... anche quando quel sorriso è bagnato dalle lacrime", si legge sulla sua pagina Facebook.

Il suo ultimo post è del 15 marzo, la giornata del Fiocchetto Lilla, la giornata dedicata ai disturbi alimentari.

"Un pensiero e un grosso abbraccio forte e tanto supporto da me, a tutti quelli che ci sono passati o ci stanno passando. Parliamone, questo va fatto. Aprirsi e non nascondersi. Scrivere, disegnare, ascoltare musica, fumare, non porsi limiti e tempi in cui farcela. VIVERE E DECIDERE DI VIVERE. Questo sarebbe il passo più bello che auguro a tutti e a me stessa in questa giornata".

Irene Ferrero lascia la mamma Monica con Mauro, il papà Alessandro con Laura, la sorella Ilaria con Lèo, la nonna, gli zii, la zia, le cugine, i cugini.

I funerali si svolgeranno nella parrocchia di Santa Margherita ad Alba, domani, sabato 23 marzo alle ore 10. La veglia di preghiera sarà celebrata stasera, venerdì 22 marzo alle ore 20.30 nella stessa parrocchia.