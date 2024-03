Life Italia apre le porte alla scuola secondaria superiore ‘Ernesto Guala’ di Bra

Life Italia, azienda italiana leader nel settore della frutta secca, con sede a Sommariva Perno, ha accolto nei giorni scorsi alcune classi di studenti della scuola secondaria superiore ‘Ernesto Guala’ di Bra, per una visita formativa indimenticabile.

Questa visita segna il prosieguo di un prezioso legame tra istruzione e lavoro, mirato a fornire agli studenti un'esperienza concreta del mondo produttivo e imprenditoriale.

Accolti dall’AD sig. Umberto Sacchi, dalla direzione generale e dai dipendenti Life, gli studenti hanno avuto l'opportunità di esplorare diversi aspetti del processo produttivo dell'azienda. Dalle strategie di marketing alle operazioni commerciali, dalla ricerca e sviluppo alla qualità del prodotto, ogni tappa della visita è stata progettata per offrire agli studenti una panoramica completa del funzionamento di un'azienda di successo nel settore alimentare.

Durante la visita agli uffici, gli studenti hanno avuto modo di comprendere l'importanza degli studi di mercato e delle strategie di branding nel contesto globale dell'industria alimentare.

Hanno anche appreso l'attenzione scrupolosa dedicata alla selezione della frutta secca proveniente dai migliori territori di produzione in Italia e all'estero, nonché l'importanza della ricerca e sviluppo nell'innovazione dei prodotti.

Il settore 'produzione' ha permesso ai giovani di immergersi nel cuore pulsante dell'azienda, dove hanno potuto osservare da vicino il processo di tostatura e confezionamento della frutta secca.

Nel reparto qualità e nei laboratori si è parlato delle tematiche relative ai controlli per garantire la massima qualità e freschezza del cibo.

Infine, la tappa dedicata alla logistica e ai trasporti ha fornito agli studenti un'idea chiara di come l'efficienza operativa e organizzativa siano fondamentali per soddisfare le esigenze dei clienti in modo tempestivo ed efficace.

Questa visita non è stata solo un'opportunità per gli studenti di apprendere dagli esperti del settore, ma anche per l'azienda Life di dimostrare il suo impegno nel formare le future generazioni alla cultura del lavoro e dell'imprenditorialità e alle sfide del mondo del lavoro.