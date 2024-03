Giovedì 28 marzo Open Baladin di Cuneo sarà "Open Tiguan": il gioco a quiz con la Concessionaria Volkswagen Proglio

Sarà una serata all’insegna del divertimento quella che si terrà giovedì 28 marzo a partire dalle ore 20.30 presso Open Baladin in Piazza Foro Boario a Cuneo.

La Concessionaria Proglio ha organizzato una serata di gioco, festa ed intrattenimento per presentare la Nuova Tiguan, modello di punta della casa tedesca le cui anticipazioni erano state date fin dagli ultimi mesi del 2023, ma che ha debuttato ufficialmente nelle concessionarie nel mese di Marzo 2024.

Abbiamo chiesto a Martina Zenari, Customer Experience Manager delle Concessionarie Proglio e promotrice dell’evento insieme a Volkswagen di svelarci qualcosa in merito alla serata: “Sarà una serata molto divertente”, ci racconta Martina “in cui in due manche, la prima alle 20.30 e la seconda indicativamente alle 21.30, i partecipanti al quiz potranno, in totale autonomia, utilizzando il proprio smartphone, rispondere ad alcune domande legate al mondo delle auto. Nella prima manche le domande saranno più generiche mentre nella seconda, che seguirà alla presentazione della Nuova Tiguan, le domande saranno più specifiche sull’auto.

Si tratta in ogni caso di un gioco e sarà alla portata di tutti, non serve essere esperti di auto per poter partecipare, divertirsi e magari vincere. Per i primi 3 classificati alle 2 manche sono previsti omaggi firmati Baladin e Proglio, per tutti di certo è assicurato il divertimento”

Nuova Tiguan è già disponibile nelle concessionarie Proglio e ha già conquistato il pubblico con il suo design accattivante e la sua anima digitale. Salendo a bordo ci sorprende il display da 12,9 pollici dal quale è possibile gestire tutte le funzionalità della vettura. L’efficiente motore ibrido Plug-In permette di raggiungere ogni destinazione in sicurezza e relax, anche nei viaggi più lunghi. A bordo di Nuova Tiguan eHybrid si può viaggiare in modalità elettrica con un’autonomia di oltre 100 km.

“Quando ho visto la Nuova Tiguan per la prima volta in Germania nel 2023 sono rimasto

veramente senza parole. Si tratta di un’auto di rara bellezza ed i primi incredibili riscontri mi hanno confermato di non essere l’unico a pensarla così.” ci racconta Cristiano Vogliotti, Volkswagen Manager delle Concessionarie Proglio “ Ho subito detto che mi avrebbe fatto piacere raccontarla in un modo unico ed in un contesto diverso rispetto alla concessionaria. Da lì è nata l’idea di organizzare questa serata all’Open Baladin di Cuneo. Sono sicuro che sarà un successo, di certo ci divertiremo e faremo divertire i nostri ospiti”

La serata è organizzata dalla Concessionaria Proglio in collaborazione con Open Baladin e con Malinki, agenzia di animazione ed eventi.