Gita fuoriporta al castello di Pralormo per la rassegna Messer Tulipano

Cosa vi viene in mente se vi diciamo primavera? Aria tiepida, cielo azzurro, fiorellini che danno allegria. La bella stagione è arrivata e si aprono le danze delle gite fuori porta. Se siete a corto di idee, prendete nota: al Castello di Pralormo torna Messer Tulipano. Ecco, proprio lì sembrerà di trovarsi in una piccola Olanda. Nello splendido parco progettato nel XIX secolo da Xavier Kurten, architetto di corte e autore dei più importanti giardini delle residenze sabaude, troverete oltre 130mila (avete letto bene) tulipani e narcisi pronti a darvi il benvenuto.

È proprio la notizia che stavamo aspettando per svoltare la domenica. Ma anche, perché no, per svoltare il nostro profilo Instagram. Cioè, avete capito che foto pazzesche, sì? È la stessa location che ogni anno vede accorrere centinaia di visitatori pronti a scattarsi selfie come se non ci fosse un domani.

I tulipani non vi bastano? E allora venite qui che per questa 23ª edizione la splendida mostra floreale sarà arricchita dalla novità: i ricci! Il parco del Castello di Pralormo ospita il Centro di recupero ricci “La Ninna”. Entusiasmante.

Inoltre, come ogni anno, saranno proposte ai visitatori esposizioni inedite ed eccezionali. Per il 2024, il padiglione denominato “Orangerie”, nato per ritirare in inverno le piante di agrumi, ospita: “Carta, penna e fantasia” che racconta la storia della carta. Esposti preziosi manoscritti antichi dall’Archivio del Castello, esercizi e virtuosismi di calligrafia a testimonianze dell’eccelso e faticoso lavoro dei monaci amanuensi prima dell’invenzione della stampa, e un’interessante collezione di penne e calamai.

Mica finisce qui. A disposizione per tutti i visitatori al Castello di Pralormo ci sono panchine per riposarsi e fare picnic, una caffetteria ed una zona dove comprare prodotti enogastronomici del territorio, piante, fiori e articoli per la casa. Nel parco, per gli amici a quattro zampe, ciotole d’acqua fresca e un vero Dog Lounge.

Insomma, non il classico campo fiorito, ma un’esperienza ricca di opportunità in cui perdersi e ritrovarsi. Segnatevi le date dal 30 marzo al 1° maggio, a 35 minuti da Bra. Non state più nella pelle? Ecco un po’ di info utili: Castello di Pralormo, via Umberto I, 26 - Pralormo (Torino), orario dal lunedì al venerdì 10.00/18, sabato, domenica e festivi 10/19.