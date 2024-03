La prima domenica di primavera da trascorrere in Granda con tanti appuntamenti

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

Oggi, 24 marzo torna a Caraglio la Fiera di Primavera, la manifestazione dedicata all’artigianato e ai prodotti tipici della Valle Grana. La fiera si svilupperà per l’asse di Via Roma e, sotto l’area del Pellerin, dalle 12.30 ci sarà la quinta edizione della sagra della polenta “Bastarda” con una farina speciale chiamata proprio “Bastarda” perché è un misto di 5 farine diverse riscoperta da Lucio Alciati, ed oggi prodotta dall’azienda agricola Molineri Liliana che si potrà gustare sia con il sugo di salsiccia di Bufala “Moris” che con la salsa al Castelmagno del Caseificio produttori Alta Valle Grana. Ad allietare il pomeriggio dalle 14.30 in Piazza Cavour sono previsti balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per i bambini e passeggiate a cavallo. Info: www.facebook.com/AssociazioneInsiemePerCaraglio





Anche quest’anno il Castello Reale di Govone ospiterà la 24ª edizione della manifestazione “Tulipani a Corte”, ideata per valorizzare la splendida fioritura dei tulipani selvatici.

Nel parco del Castello Reale, lo scenario della fioritura si prepara ed è in crescendo per una decina di giorni. La moltitudine fiammeggiante rallegra il passeggio per i vialetti digradanti del parco, per stemperarsi nell’azzurro delle pervinche e nel blu dei muscari, regalando ai visitatori un’insuperabile tavolozza di colori. Questa domenica, 24 marzo, si festeggerà l’inizio della primavera con un programma ricco di attività: apertura visite al Castello e Chiesa dello Spirito Santo, letture per bambini, percorsi animati gratuiti per bambini, mostra di Teresio Polastro, camminate guidate gratuite alla scoperta dei 4 percorsi naturalistici di Govone. Il Concerto Govone Smart Music “E(S)SENZA MUSICA” con Mariacarla Cantamessa e Simona Colonna è in calendario alle 16.30 nella Chiesa dello Spirito Santo, ingresso libero senza prenotazione. Ci sarà anche il mercatino del borgo e il pranzo a cura delle Pro Loco di Govone.

Info: www.castellorealedigovone.it/govone-tulipani-a-corte-2024





A Monteu Roero oggi, 24 marzo, dalle 10 alle 18 è in programma la manifestazione 'Il Roero di Federico Barbarossa - Nel cuore del Roero fra arte, cultura e tradizioni', evento per ripercorrere la storia ritornando indietro nel tempo quando il Barbarossa soggiornò presso il Castello di Monteu Roero ed addentrarsi negli amati i boschi utilizzati anche per la caccia con il falco.

Sarà allestito un campo d’arme di mercenari ed antichi mestieri, duelli storici, visite guidate, improvvisazioni storiche in costume d’epoca. Si potrà fare una passeggiata di 7 km tra i castagni secolari sulle tracce dell’Imperatore Barbarossa. Info: https://belmonteu.it/eventi





Il primo mercato dell’antiquariato e del collezionismo di Cherasco dell’anno è fissato il giorno delle Palme, questa domenica. Il centro storico, dove si svolgerà, chiuso agli automezzi (dalle 8 alle 18), completamente pedonale e con centinaia di bancarelle di oggetti di una volta nelle piazzette, nelle vie che intersecano quelle principali, fino ad arrivare dopo l’arco del Belvedere nei vialetti e giardini della Madonnina. Centinaia di espositori con i loro banchi con mobili e arredamento per la casa, d'antan: i patiti del collezionismo, del vintage e dell’antiquariato potranno trovare un po’ di tutto. Nella grande varietà delle bancarelle si troveranno oggetti dei tempi passati, ma anche pezzi preziosi e insoliti, suppellettili, libri e stampe, strumenti da lavoro, stoffe, abiti, dischi, vintage e retrò. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Domenica sarà aperto Palazzo Salmatoris che offrirà la possibilità di visita gratuita alle sue sale storiche, alle sue mostre permanenti (Reviglio e quella dedicata alla scultrice Rosalda Gilardi Bernocco) e all’esposizione di Roberto Demarchi “Della natura”. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Da vedere inoltre c’è il Museo della Magia, la più grande esposizione museale nel settore di magia-prestidigitazione in Europa, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo; la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco (per info www.museodellamagia.it ).





A Neive, oggi, 24 marzo, per le vie del borgo, ci sarà il mercatino dell'artigianato con tante curiosità e prodotti tipici. Gli espositori saranno presenti in Piazza Italia, Piazza Cocito e Giardini di San Michele a partire dalle ore 10 fino alle ore 18. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive





A Clavesana, appuntamento nel fine settimana con la “Festa del vino”, una serie di eventi celebrativi per condividere le nuove annate delle produzioni del territorio.

Oggi, domenica 24 marzo, alle 9.30 si inaugurerà la giornata con l’alza bandiera da parte degli Alpini e l’inno nazionale; sarà presentata la mostra fotografica temporanea nei locali della cantina “Racconti divini”, storie persone e personaggi dietro un bicchiere di vino. Dalle 10.30 saranno offerti assaggi preparati dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Mondovì che proporranno alcune delle loro specialità per accompagnare le degustazioni “non stop” dalle 8 alle 18. Alle 15.00 il gruppo musicale “I tre Lilu” si esibirà nei locali della cantina con il loro nuovo spettacolo per un momento di allegria e leggerezza. Info: info@inclavesana.it e www.facebook.com/produttorinclavesana





Tornano questo fine settimana le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia. A Cuneo, per questa edizione, i visitatori saranno invitati a scoprire il lato militare del capoluogo, nel percorso del tutto inedito “Cuneo, città di caserme”. In particolare saranno aperte: la Caserma “Cesare Battisti” della Guardia di Finanza, la Caserma “Gonzaga” del Comando Provinciale Carabinieri, la Caserma “Ignazio Vian” del 2° Reggimento Alpini a S. Rocco Castagnaretta e, a completamento del percorso “militare” in città, sarà inoltre visitabile, per la prima volta al pubblico il Rifugio antiaereo “Discesa Bellavista” in discesa Bellavista. A Verduno è previsto un percorso alla scoperta del centro storico del piccolo borgo che conserva in sé il fascino di un paese di altri tempi, panoramicamente affacciato sulle Langhe. A Manta aprirà le sue sale magnificamente affrescate il Castello della Manta. A Savigliano saranno visitabili il convento e la chiesa di Santa Monica, il giardino delle essenze, il Teatro Milanollo e saranno proposte visite guidate della città. Elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it



A Fossano questo fine settimana è in calendario la 41esima edizione del Motoraduno di Primavera. In piazza Diaz e viale Alpi si potranno trovare stand con i concessionari di moto, gli espositori di abbigliamento, caschi e accessori bikers, il Food Park con tensostruttura coperta, street food, ottimo cibo, birra Menabrea, musica e animazione, il Villaggio Honda con test drive e Young Riders School, il Partner Village, il palco e maxischermo, i Test drive moto Kawasaki, ”Bimbi a bordo” con la pista gonfiabile Ktm, Guida sicura a cura del Motoclub Polizia di Stato e della Polizia Stradale di Saluzzo e il Vespa Village. Nel cuore del Motoraduno, in Piazza Diaz, ci sarà il tradizionale raduno questa domenica mattina con la SS Messa e benedizione delle moto del mitico Don Biker. Si potranno trovare la mostra scambio di auto moto e ricambi d’epoca, l’esposizione di auto dei concessionari fossanesi ed espositori di artigianato artistico. Programma completo e aggiornamenti sul Motoraduno sono disponibili su: www.facebook.com/motoradunodifossano





L’evento ludico itinerante “Granda games” si svolgerà a Savigliano questo fine settimana, presso l’Ala di piazza del Popolo. Al comitato spetta l’onere, anno dopo anno, di rendere appassionante l’avvicinarsi al gioco da tavolo per un numero sempre maggiore di persone, di tutte le età. Dai ragazzi agli adulti, alla generazione “boomer”, così da coinvolgere e far divertire un gran numero di curiosi. L’ala “Lorenzo Morello” ospiterà dunque gratuitamente tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questo tipo di attrazione. Ed accoglierà chi già conosce alcuni giochi, chi vuole scoprirne altri e chi, da neofita, vorrà aprire gli occhi su un mondo sconosciuto, per trascorrere alcune ore all’insegna della spensieratezza “intelligente”. Info: www.grandagames.it





Musica e spettacoli





Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival presenta, con la direzione di Giuseppe Nova, la 19esima edizione di Bacco&Orfeo, i concerti della domenica di Alba e Bra. I dodici concerti si svolgeranno come tradizione per sei domeniche consecutive da oggi al 28 aprile: alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe e al pomeriggio, alle 16.30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. I concerti saranno introdotti dal musicologo Dino Bosco e quelli del mattino di Alba, saranno seguiti da un calice di vino. Questa domenica si apre con una co-produzione di Alba Music Festival con l’Academia Montis Regalis e I Musici di Santa Pelagia: la voce di Sang Eun Kim, il flauto di Giuseppe Nova e il clavicembalo di Maurizio Fornero, accompagnati dell’ensemble de I Musici di Santa Pelagia, interpreteranno un repertorio barocco con forti accenti spirituali.

Info: www.albamusicfestival.com/it e www.facebook.com/albamusicfestivalitalyusa





Per la rassegna “Burattinarte d’Inverno”, questa domenica, 24 marzo, a Murazzano andrà in scena alle 16.30 nel Salone Polifunzionale “Antologia”. Jordi Bertran, conosciuto a livello internazionale come uno dei maestri burattinai, presenta uno spettacolo in sette scene musicali e teatrali, dove movimento, dettagli suggestivi e gesti naturali producono un magnetismo ipnotico che catturerà lo spettatore. Attraverso i fili del burattino, Bertran dà vita a personaggi noti e immaginari, a figure anonime ispirate al mondo del circo, del teatro o della cultura. Ingresso libero.

Info: www.burattinarte.it





L'Associazione Culturale Santa Cecilia ha programmato un concerto dedicato alla più grande cantante lirica di tutti i tempi, Maria Callas, la “divina". L'appuntamento è per oggi, 24 marzo, alle 18 presso il Salone degli Stemmi del castello di Magliano Alfieri. Lo spettacolo offrirà un viaggio toccante e coinvolgente attraverso la vita di colei che visse d’arte e visse d’amore, fino all’epilogo nel 1977, a soli 54 anni. Protagonista del concerto il celebre soprano Daria Masiero.

A completare lo spettacolo ci saranno Andrea Albertini al pianoforte e Hilary Bassi in qualità di voce narrante. Ingresso a offerta libera, necessaria la prenotazione con mail a asso.santacecilia@gmail.com

Questa domenica va in scena il terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Che spettacolo… musica e teatro!”; sul palco Gimmi Basilotta con “Una fiaba tira l’altra”, per bambini dai 7 ai 10 anni. Lo spettacolo, della durata di un’ora circa, viene proposto in due repliche alle ore 10 e alle 11.15 a Cuneo nella sala “Mosca” del Conservatorio: l’ingresso è libero ma è obbligatorio prenotare i posti su www.conservatoriocuneo.it data la capienza limitata della sala: l’evento è tutto esaurito ma è comunque possibile registrarsi in lista di attesa. Tra fiabe vecchie e fiabe nuove c’è sempre qualcosa che ci commuove, c’è sempre qualcuno da salvare e un cattivo con cui lottare. Tre storie di nascite straordinarie: storie di principesse belle, ma un po’ svampite e sonnacchiose; storie di principi brutti, ma irresistibilmente spiritosi; storie di bambini piccoli, ma incredibilmente scaltri. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio





Oggi, 24 marzo, alle 17, il Monastero della Stella di Saluzzo sarà il palcoscenico del concerto del duo arpa e pianoforte composto dai gemelli Isoardi. Elisabetta, all'arpa, ed Emanuele, al pianoforte, sono nati nel 2006 e nonostante la giovane età vantano già un curriculum di tutto rispetto, con numerosi riconoscimenti in concorsi, rassegne e concerti da solisti, in duo, con orchestra e gruppi da camera. Il programma del concerto offrirà al pubblico un'entusiasmante selezione di musiche di autori celebri quali: Claude Debussy, John Thomas, Marcel Tournier, Francesco Petrini, Felix Mendelssohn Bartholdy, Cesare San-Fiorenzo Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Eventuali prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it





Oggi, alle 16.30, al Teatro Civico di Caraglio va in scena lo spettacolo per le famiglie dal titolo “I brutti anatroccoli”, della Compagnia Teatrale Stilema, scritto e interpretato da Silvano Antonelli. Lo spettacolo è liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen e si rivolge a un pubblico di famiglie e bambini dai 3 ai 10 anni. Essere uguali. Essere diversi. Cosa ci fa sentire “a posto” oppure “in difetto” rispetto a come “si dovrebbe essere”? Per una bambina, per un bambino ogni attimo è la costruzione di un pezzo della propria identità. Biglietti online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it





Questa domenica a Casa Delfino, in corso Nizza 2 a Cuneo è in programma il concerto del duo pianistico composto da Aurelio e Paolo Pollice che si terrà, alle 16.30. In programma l’esecuzione di trascrizioni delle principali arie d’opera tratte da Manon Lescaut, La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Info: incontridautore@yahoo.it





A Fossano oggi, domenica 24 marzo, alle 17 presso la chiesa di S. Antonio Abate, l'orchestra della Fondazione Fossano Musica inaugura la stagione concertistica 2024 con un evento unico, esibendosi con le sinfonie di Haydn e Beethoven. Dirige il maestro Aldo Salvagno.

Info e prenotazioni: h ttps://fondazionefossanomusica.it





Questa domenica, 24 marzo, a Cuneo, in Largo G. Audiffredi, dalle 15 alle 17, in vista della giornata mondiale del teatro di mercoledì 27 marzo, si terrà un happening teatrale organizzato da Palcoscenico Performing Arts Center. Sarà una situazione creativa in cui gli allievi di tutte le età dei corsi di teatro, insieme al pubblico e ai passanti che vorranno prender parte all'iniziativa, metteranno in scena tre miti greci lavorando sull'improvvisazione e occupandosi interamente degli aspetti che entrano in gioco nella realizzazione di un lavoro teatrale, dalla drammaturgia all'interpretazione sul palco, con tanto di costumi di scena.

Info: www.facebook.com/progettopalcoscenico





Cultura e musei





Questa domenica, 24 marzo, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 con partenza ogni ora l’associazione Turismo in Langa propone visite guidate al Castello di Sanfrè. La visita inizierà con un giro del giardino, da cui si gode di un ampio panorama sulla pianura cuneese e sull’arco alpino; all’interno si potranno visitare alcune delle sale cinquecentesche, tra cui lo splendido Salone dei Duchi, dove gli Isnardi ospitavano i Duchi di Savoia, con la parte dedicata all’alcova e con i soffitti ricchi di meravigliosi stucchi e affreschi di fine ‘500. Il tour si concluderà con un assaggio di fuaset, dolce tipico del paese realizzato con la pasta del pane e la degustazione di un calice di vino dell’Azienda Agricola Sicca Vini. Info. www.turismoinlanga.it/it





A Racconigi, Tenuta Berroni e l’agrigelateria riaprono i battenti per la nuova stagione. Le visite guidate alla Tenuta sono su prenotazione. Un percorso culturale che accoglierà i visitatori sino ad ottobre, per conoscere a fondo la gloriosa storia di questa residenza. Il biglietto di ingresso costa 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Prenotazioni direttamente sul sito www.tenutaberroni.it









A Dronero fino al 25 marzo torna il Ponte del Dialogo, festival letterario diffuso che proporrà numerosi appuntamenti in diversi luoghi identitari della città: questo fine settimana, oltre al Teatro Iris, il Monastero di Sant’Antonio, il Museo Mallé. Il Festival propone nuovi ponti, nuovi dialoghi: fra generazioni, territori, visioni del mondo diverse. Una tavolozza di colori che non è disordine ma specchio della complessità dei tempi che attraversiamo. Il filo conduttore resta il tentativo di dare un senso a ciò che accade intorno a noi, di offrire, soprattutto ai giovani, uno strumento per andare oltre la superficie, per approfondire, per confrontarsi con testimoni ed esperienze significative del nostro tempo. In questa direzione vanno le riflessioni di Umberto Galimberti sullo spaesamento, il talk di Gio Evan. Programma completo su: www.facebook.com/cittadidronero e pagina Facebook Ponte del Dialogo.





Questa domenica, 24 marzo, alle 15 al secondo piano del Museo Civico Mallé, avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”. L’esposizione è un originale progetto culturale per i legami con il territorio e per i particolari agganci con la storia figurativa, mitica, simbolica e iconografica dell’oggetto falce. Include trenta opere d’arte, compresi due dipinti del 1905 dell’artista valmairese Matteo Olivero inerenti al tema, insieme a una mappa creata per l’occasione sulla “Dronero di ferro”, un’inedita sala immersiva con il suono della “voce della falce” e materiali d’archivio tra punzoni, etichette e fotografie provenienti direttamente dall’archivio della Falci di Dronero. Info: www.museomalle.it





In occasione del mese di marzo, in cui numerose sono le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica del ruolo femminile nella società e sulle discriminazioni ancora presenti, a Cervasca racconterà la sua esperienza Amani El Nasif, scrittrice nata in Siria ma cresciuta a Bassano del Grappa, che nei suoi due libri, Siria mon amour e Sulla nostra pelle, racconta la sua esperienza di ragazza sequestrata dai familiari per costringerla a un matrimonio programmato e il suo percorso di sofferenza e condivisione di storie dolorose con altre giovani. La storia di Amani, però, è quella di una donna che ce l’ha fatta: ha superato le difficoltà senza perdere il sorriso e mantenendo - anzi fortificando - la sua capacità di empatizzare con gli altri e il desiderio di dare voce anche a chi non ha potuto tornare a volare. Questa domenica, 24 marzo, alle 20.45, presso il Salone polivalente del Comune la scrittrice incontrerà il pubblico, raccontando la propria storia. L’ingresso è libero. Info: www.comune.cervasca.cn.it





Appuntamento nella città della Zizzola con la mostra mercato di minerali e fossili "GeoBra", che si terrà in questo fine settimana presso i locali del Movicentro. L'evento vedrà la partecipazione di espositori e hobbisti che presenteranno un'ampia selezione di campioni, dai classici esemplari alpini frutto della ricerca di collezionisti locali ai pezzi provenienti da località classiche di Marocco, Brasile, Cina, India e numerose altre località mondiali.Tra le curiosità di questa edizione, le pietre lavorate di "giada del Monviso" e i monili realizzati a partire dai cristalli di gesso raccolti nel territorio del Roero. Non mancherà l'attenzione all'"invisibile" con la presenza di una mostra fotografica di immagini di "micromount" curata dall'esperto Bruno Marello. Orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/GeoBra2024 http://www.amicideimuseibra.it/geobra





Prosegue anche questo fine settimana, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC a Cuneo, “Charles M. Schulz – Una vita con i Peanuts", mostra immersiva nell’opera del più grande cartoonist del XX secolo”. Uno spettacolare ambiente dal design “tutto Peanuts” offre al visitatore una serie di esperienze adatte a varie fasce di età. I contenuti sono interamente realizzati in inglese e in italiano per far apprezzare l’opera originale del Maestro americano (che curava anche il lettering delle vignette) e, allo stesso tempo, renderla comprensibile al pubblico più vasto e di interesse al pubblico più giovane. I bambini avranno l’occasione di un incontro ravvicinato per scoprire le peculiarità dei personaggi più famosi, giocare con essi e anche provare a riprodurre i loro disegni seguendo il tratto di Schulz su di un tavolo retroilluminato.

L’esposizione sarà visitabile, fino al 1° aprile, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Info: www.fondazionecrc.it





La mostra “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto” presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, Fondazione CRC è prorogata fino al 1° aprile. Sabato e la domenica seguirà un orario continuato dalle 10 alle 19.30. Visite guidate gratuite su prenotazione su: www.eventbrite.it . Per info scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com .





Le mostre fotografiche “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi” alla Castiglia di Saluzzo e “Inge Morath. L’occhio e l’anima” al Filatoio di Caraglio verranno prorogate fino a lunedì 1° aprile (giorno di Pasquetta), offrendo nuove opportunità per immergersi nella grande fotografia d’autore. Gli orari di apertura rimarranno invariati: la mostra collettiva delle autrici e degli autori Magnum è visitabile il venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19; la monografica su Inge Morath, invece, il giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19.