A Vicoforte ritorna "Florete Flores"

La Giunta comunale ha deliberato la data e le disposizioni operative della fiera florovivaistica “Florete Flores” che il terrà l’1 ed il 2 giugno.

La mostra-mercato è nata nel 2016 subendo delle pause nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia Covid19 e nel 2023 quando il Comune, sino al mese di maggio, era commissariato. “Florete Flores”, giunta quindi alla sesta edizione, avrà ancora le caratteristiche di mostra mercato florovivaistica legata all'arte dei fiori e delle piante e si svolgerà all’ombra del Santuario.

"Vogliano rilanciare la mostra mercato che, anche per motivi di forza maggiore, ha avuto alterne vicende, pur riscontrando sempre un lusinghiero successo. - spiega il sindaco Gian Pietro Gasco - "Lo dimostra l’attenzione che riscontriamo esserci da parte di coloro che vi hanno partecipato negli anni passati e che si stanno interessando per essere presenti nel 2024. L’obiettivo è rilanciare la manifestazione consentendo la partecipazione di addetti al settore florovivaistico di qualità; anche per questo intendiamo avvalerci di consulenze specialistiche che ci consentano di valutare con competenza le richieste di partecipazione e la loro dislocazione. Non mancherà poi la collaborazione con la Pro-Vicoforte alla quale saranno riservati adeguati spazi.

L’attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa vigente, non costituisce la finalità primaria della manifestazione e saranno ammessi, ma con un’accurata selezione, tutti i settori merceologici connessi al settore florovivaistico e relativi al giardinaggio, alla vita all’aria aperta, alla campagna e all’alimentazione con le piante."

La Giunta ha quindi approvato anche il relativo “disciplinare” e la bozza della domanda di partecipazione, demandando agli uffici il compito di assumere i necessari provvedimenti di entrata e di spesa e di proporre variazioni di bilancio, oltre a partecipare a bandi pubblici per richieste di contributi ad Enti, Fondazioni ed eventuali sponsor. Lo scopo sarà anche quello di promuovere il territorio e di incentivare le attività commerciali, turistiche e culturali, alle quali sarà pure riservato un adeguato spazio con eventi collaterali alla manifestazione stessa.