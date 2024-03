Addio ad Ettore Fili, ultimo comandante della scuola allievi della Caserma Galliano di Mondovì

Era nato a Trieste, ma era diventato monregalese d'adozione Ettore Fili, colonnello della Guardia di Finanza, già comandante del III Battaglione Allievi di Mondovì dal 1985 al 1990.

Sono stati celebrati questa mattina, lunedì 25 marzo, i funerali di quello che da tutti è ricordato come l'l'ultimo comandante della scuola allievi della Caserma Galliano di Piazza, che si è spento all'età di 81 anni.

Aveva studiato a a Roma e Genova dove si era laureato, prima in Storia e poi in Filosofia. Appassionato scrittore, alla storia del Monregalese aveva dedicato il volume “La Provincia di Mondovì nella seconda metà del ‘700. Crisi dell’antico regime, occupazione militare e sommosse” (Araba Fenice 2013).

Sue anche pubblicazioni come “Buddha e l’Occidente. Per una via di liberazione della mente” (Araba Fenice 2008) e “L’indiano Buddha e altri maestri di serenità” (Araba Fenice 2010).

Membro del Centro Studi Monregalesi e dell'ANFI, si è sempre interessato alla vita cittadina e anche ai progetti che, negli anni passati, hanno ipotizzato un recupero della Cittadella come "polo del gusto".