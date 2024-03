Esperienza al parco didattico “Le colline di Giuca” a Baldissero d'Alba per gli alunni delle elementari

Una piacevole giornata scolastica en plein-air fra le colline del Roero, alla scoperta della natura e dei suoi ritmi: l’esperienza al parco didattico “Le colline di Giuca” a Baldissero d’Alba, ha coinvolto, la mattina di venerdì 22 marzo, due classi della primaria dell’Istituto comprensivo “Sebastiano Taricco”. Ad accompagnare gli alunni cheraschesi, che frequentano il secondo anno di lezioni nei plessi di Bricco e del capoluogo, c’erano anche il sindaco Carlo Davico e il presidente del Consiglio comunale Massimo Rosso, titolare della delega alle politiche scolastiche.

La visita, che si rinnova ormai da diversi anni, è stata sostenuta dal contributo comunale, per il servizio di trasporto, e della Banca di Cherasco, per le quote d’accesso al parco. La giornata è trascorsa, per i giovani studenti, fra boschi, orti e tante attività manuali, in un contesto ideato per veicolare le buone pratiche ambientali.

Commenta il presidente del Consiglio comunale Rosso: «Le esperienze a contatto con la natura sono il primo passo nella trasmissione di competenze ecologiche cruciali per sviluppare nei giovani la coscienza ambientale e farne, in un futuro prossimo, custodi consapevoli di un territorio ricco di biodiversità ma estremamente fragile. L’impegno chiama in causa anzitutto l’Amministrazione comunale, che da anni garantisce il sostegno economico alle iniziative didattiche».