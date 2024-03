Esperienza all'estero per gli studenti del Vallauri di Fossano

Le classi quarte del Liceo Scientifico Scienze Applicate dell’IIS “Giancarlo Vallauri” di Fossano hanno svolto una preziosa esperienza all’estero formativa. Dal 10 al 23 marzo i ragazzi hanno infatti seguito lezioni di lingua in una scuola in centro ad Oxford e nel corso del soggiorno hanno visitato la città, sede di prestigiosi college e biblioteche, come il Christ Church College.

In quei giorni la città ha ospitato anche un prestigioso festival letterario che ha visto tra i suoi protagonisti il professor Alessandro Barbero, invitato dall'ambasciatore italiano in UK. I ragazzi hanno avuto modo di seguire la sua magnifica lectio magistralis e di colloquiare poi con l’eminente studioso italiano che non si è sottratto dallo scambiare una cordiale conversazione con gli studenti connazionali.

Durante l’esperienza, insomma, gli studenti hanno alternato momenti di studio e di svago, con l’obiettivo di migliorare le proprie competenze linguistiche e comunicative. L’esperienza, nel suo complesso, si è rivelata molto utile e stimolante a tali fini, e ha riscosso un notevole apprezzamento degli allievi coinvolti.