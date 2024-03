I Marlene Kuntz al teatro Magda di Saluzzo per i 30 anni di Catartica

Il 13 maggio del 1994 usciva Catartica, disco d’esordio dei Marlene Kuntz, destinato a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana. Per festeggiare i 30 anni dell'album culto che ha segnato un'intera generazione, il 27 marzo al Teatro Magda di Saluzzo, si terrà un evento unico in cui Cristiano Godano e Riccardo Tesio, per omaggiare la loro terra di origine, incontreranno i fan, raccontando i 30 Anni di Catartica accompagnati dal giornalista

cuneese Viter Luna e suonando qualche brano in versione acustica.

L’accesso alla serata sarà gratuito con priorità a chi acquista Catartica (30Th Anniversary) in

formato CD, doppio LP e BOX DELUXE in edizione limitata e numerata presso:

– il punto vendita adibito al Teatro Magda la sera stessa;

– il sito exitmusic.it con ritiro in negozio o presso il Teatro Magda;

– il negozio EXIT Music in Via Tapparelli 43 a Savigliano (CN);

– il negozio On The Corner in Via Palazzo di Città 1 a Saluzzo (CN);

(Lo scontrino rilasciato al momento dell'acquisto costituirà titolo di accesso prioritario al Teatro)

Per Info:

prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/30-anni-di-catartica-cristiano-godano-e-riccardo-tesio-incontrano-i-fan-tickets-869293780097

www.cinemateatromagdaolivero.it