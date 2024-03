Dal 5 al 7 aprile a Lagnasco torna la XXII edizione di Fruttinfiore

Il piazzale Asprofrut rappresenta certamente il fulcro di Fruttinfiore. E’ sul Piazzale Asprofrut infatti che trova collocazione lo S.T.A.O., il Salone delle Tecnologie applicate all’ortofrutticoltura. Un luogo dove tutte le più importanti aziende produttrici di prodotti e macchinari per l’ortofrutticoltura si ritrovano a presentare le proprie novità e incontrare i frutticoltori e gli addetti del settore.

Proprio per questo motivo all’interno della Tensostruttura che ospita una parte dello S.T.A.O., è stata ricavata un’area convegni che sabato 6 aprile a partire dalle ore 10,00, ospiterà 2 convegni tecnici rivolti in modo particolare ai frutticoltori e agli esperti del settore.

Il primo Convegno, previsto alle ore 10,00 avrà per tema “LA STRATEGIA EURO TSA PER UNA FRUTTA DI QUALITA’” e sarà curato dall’azienda EUROTSA di Fornovo San Giovanni (Bergamo) e vedrà gli interventi degli esperti Marco Betti e Sergio Togliatti. Il secondo dei due Convegni previsti, avrà inizio alle ore 11,00 ed avrà per tema INNOVAZIONI NELLA COLTIVAZIONE E RACCOLTA DEL MIRTILLO” e sarà curato da Sergio Panini dell’Azienda “Campagnola” di Bologna. Sono previsti gli interventi degli esperti: Sergio Panini, Andrea Pergher, Vittoria Percivalle, Raphael Sonney e Alessandro D’Elia. Ci sarà poi lo spazio per gli interventi del pubblico e le eventuali risposte degli esperti ed alla conclusione dei lavori sarà offerto l’aperitivo a tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio di sabato 6 aprile, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 in Via Rabaiot, alcune importanti aziende produttrici presenteranno delle PROVE IN CAMPO di attrezzature e macchine per l’agricoltura di precisione. Sarà anche questo un momento interessante per gli addetti ai lavori, che potranno vedere all’opera attrezzature e macchine che magari presto si troveranno ad usare.

Il Piazzale Asprofrut e lo S.T.A.O. presenteranno inoltre alcuni appuntamenti da non perdere, non solo dedicati agli addetti ai lavori ma che sicuramente incontreranno il favore anche dei semplici turisti che visiteranno la manifestazione.

Sia sabato che domenica sarà presente sul piazzale lo scultore con la motosega e artista del legno, Fabrizio Gandino di Roreto di Cherasco che, con la sua motosega realizzerà una scultura a sorpresa, dedicata a Fruttinfiore.

Nell’area esterna dello STAO, curata dall’Officina Meccanica Gagliardo e dall’appassionato Aldo Risso di Monasterolo, sarà possibile visitare l’”ESPOSIZIONE DI TRATTORI E ATTREZZATURE D’EPOCA A SERVZIO DELLA FRUTTICOLTURA”. Sarà un tuffo nel passato con la possibilità di vedere macchinari e attrezzature ormai scomparse ma che hanno fatto la storia della moderna frutticoltura.

Solo domenica 7 aprile all’ingresso della Tensostruttura l’ONAFRUT, in collaborazione con l’Istituto Agrario di Verzuolo, offrirà a tutti i visitatori delle “Degustazioni di Mele e derivati… tra presente e passato, mentre all’ingresso del Piazzale, in collaborazione con “Tuttomele” e a cura dei Tecnici Coldiretti, sarà possibile seguire la “Dimostrazione di potatura delle Piante da Frutto e dei Mirtilli. Partendo dal presente, ci sarà anche la possibilità di fare un tuffo nel futuro, visitando, dalle 10,30 in avanti, l’”Area delle Innovazioni” dove alcune ditte specializzate presenteranno al pubblico attrezzature innovative per la frutticoltura del futuro.

Durante tutta la giornata di domenica infine, in un apposito spazio del Piazzale Asprofrut, sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti della “UP ACROBATIC STUDIO”, la prima Scuola di Arte Acrobatica della Provincia di Cuneo.

Tanti, come si vede, gli appuntamenti presso il Piazzale Asprofrut che, auspicano gli organizzatori, possano attirare l’attenzione e la curiosità di un pubblico sempre più numeroso e interessato.