Pole&Aerial: ottimi piazzamenti per le ragazze dell'Airmony a Torino per le qualifiche regionali del settore CSEN

Sabato 23 e domenica 24 marzo si sono tenute a Torino, presso la palestra Vertigimn, le qualifiche regionali del settore CSEN Pole&Aerial Dance.

Le 19 ragazze del settore agonistico della Airmony ASD che hanno preso parte all’evento hanno brillato con performance eccellenti portando a casa ottimi piazzamenti, medaglia d’oro per Sofia Cancedda e Francesca Briozzo nella categoria double cerchio emergenti U10, Darlene Durigon nella categoria amaca emergenti U14, Irene Bracco nella categoria amaca dilettanti 2 U10, Tea Ghiglia nella categoria cerchio emergenti U14, Emma Bonetti nella categoria cerchio emergenti U18, Rebecca Pesce nella categoria tessuto dilettanti 2 U14, Ilaria Cancedda nella categoria tessuti emergenti U18 e in ultimo la giovanissima Arianna Zoppi nella categoria tessuti novizi U7; argento invece per Ester Bracco nella categoria amaca novizi U10, Viola Bruzzone nella categoria cerchio emergenti U14, Sofije Dragjoshi nella categoria tessuti emergenti U14; bronzo per Matilda Briozzo nella categoria tessuti dilettanti 2 U14; invece Virginia Bianchino guadagna un pass per le finali nazionali di settore. Ottime performance anche per Anna Sclavo, Amelia Bonzano, Noemi Matterazzo, Mia Piasentin e Grace Serratore.

La prossima tappa del campionato vedrà impegnate le ragazze Airmony nelle finali nazionali di settore che si terranno a Velletri dal 14 al 16 giugno, insieme alle compagne già qualificate nella tappa di Coppa Italia che si è tenuta lo scorso ottobre a Cesenatico.