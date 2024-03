Nuove nevicate a quote collinari: allerta gialla sul Piemonte meridionale

Quota neve a livelli collinari sui 700-800 metri, con livello delle nevicate che su Monregalese e Cebano scenderanno sui 500-600 metri. Miglioramento atteso dal pomeriggio di mercoledì.

Queste le previsioni che hanno indotto l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) a diffondere un bollettino di allerta che per il pomeriggio di oggi, martedì 26 marzo, contempla il livello di attenzione giallo per le valli Varaita, Maira, Stura e Tanaro, mentre per domani, mercoledì, alle stesse zone si aggiungeranno quelle della Pianura Cuneese.

Il rischio paventato è quello di possibili disagi alla viabilità. L’attività valanghiva potrà localmente interessare la viabilità.