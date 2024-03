Rudy Zerbi si schiera con Frio contro il bullismo al Liceo Gandino di Bra

Non solo psicologi, docenti e studenti, ma anche personaggi famosi si schierano contro il bullismo al fianco di Frio.

Rudy Zerbi, famoso conduttore radiofonico e produttore discografico con molte partecipazioni anche in famosi programmi televisivi, si è collegato a sorpresa durante l'assemblea che Frio stava tenendo nel liceo "Giolitti Gandino" di Bra.

Sta continuando infatti il tour di Yuri Vidal, in arte Frio, nelle scuole piemontesi per sensibilizzare gli studenti sul tema del bullismo e per spronarli a seguire i propri sogni e raggiungere i propri obiettivi.

Questa settimana in programma un tour braidese che prima ha toccato il liceo "Giolitti Gandino" e che poi mercoledì 27 marzo toccherà l'istituto "Velso Mucci".

Durante l'assemblea di questa mattina, 25 marzo, a sorpresa, come detto, Zerbi si è collegato con Frio per parlare ai ragazzi annunciando che parteciperà personalmente in una delle prossime assemblee che terrà Frio in Piemonte. Oltre al suo intervento sul bullismo il famoso presentatore ha anche ringraziato Frio per questo e per gli altri progetti che sta portando avanti, sottolineando l'amicizia che lega i due già da alcuni anni.

Anche Frio ha voluto ringraziare Rudy Zerbi per il suo intervento e per la sua amicizia.

All’incontro era presente inoltre una referente dell’associazione “Angeli di Ninfa”, ente con cui collabora Frio, per raccontare ai ragazzi il bullismo che purtroppo subiscono spesso anche i ragazzi autistici.

Si ringraziano le direzioni degli istituti "Giolitti Gandino" e "Velso Mucci" di Bra per la collaborazione.

Intanto continuano le attività musicali che vedono Frio molto attivo sia come cantante e sia come organizzatore di grandi eventi.