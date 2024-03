Bra, nuove iniziative degli Amici dei Musei per aprile e maggio, tra corsi di scrittura e gite fuoriporta

In arrivo nuove iniziative organizzate dagli Amici dei Musei di Bra per i mesi di aprile e maggio. Il 23 marzo ha avuto inizio "scrittura in cammino", corso di scrittura a tema autobiografia che proseguirà sabato 13 e 20 aprile. Spiega la segretaria Delia Botto: "Proponiamo un percorso per la città, con partenza e arrivo al museo Craveri. Nelle varie tappe, i partecipanti producono degli elaborati che al termine raccogliamo, realizzando un libricino per ciascuno".

Sabato 6 aprile al museo Craveri è prevista poi la conferenza di Fabio Bailo dal titolo "Da Stendhal ad Arpino", il 21 una visita alla mostra Liberty a Palazzo Madama; il 18 maggio nella sacrestia della chiesa di Sant’Andrea la prof. essa Livia Botto presenterà e descriverà al pubblico il dipinto “La battaglia di Lepanto” di Giovanni Claret. Si conclude in bellezza il 24-25-26 maggio con una gita a Pesaro, che comprenderà il museo di Guglielmo Marconi, il palazzo imperiale e al ritorno un pranzo sul mare a Rimini

Una rosa di proposte molto variegata con un orizzonte ben preciso: "Le gite a Pesaro e a Torino ci permettono di unire l’elemento scientifico a quello artistico, nello spirito dei due musei braidesi, Traversa e Craveri. Gli altri eventi sono accumunati invece dal far riferimento alla nostra città", aggiunge Botto.

Per partecipare alle gite è necessario essere soci dell’associazione: è possibile farlo proprio per l’iniziativa in questione telefonando allo 0172 412010, il lunedì e giovedì dalle 10 alle 12.