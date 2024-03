Le Vele Alassio: il party pasquale è pronto a salpare!

LE VELE ALASSIO EXCLUSIVE EASTER PARTIES 2024



Con grande entusiasmo finalmente Le Vele Alassio annunciano la loro apertura nelle date 29-30-31 marzo e 1° aprile in occasione del ponte di

Pasqua!



Quest'anno la stagione parte molto presto per finire con il ponte di Halloween a fine ottobre, coprendo un periodo di 8 mesi, in modo da dare

un servizio prolungato ad una delle baie più amate della Liguria e ai suoi turisti! L'obiettivo è di riuscire a destagionalizzare il turismo alassino e dare sempre più lavoro ai nostri circa sessanta dipendenti ed ai professionisti che ruotano intorno al Club.



Per la stagione 2024 Le Vele Alassio si impegnano per sensibilizzare la loro clientela ad un divertimento più consapevole e sicuro, esaltando

l'importanza del Club come luogo di socializzazione e di espressione artistica per i giovani del territorio e non solo. Sono già in atto

scambi di idee con gli enti pubblici per una stretta cooperazione a supporto di questo importante progetto, che punta a rendere la movida alassina più sicura e accessibile a tutti per mantenere l'ordine pubblico.



La gestione rimane sempre focalizzata anche sull'alto livello del servizio e dei prodotti offerti ai clienti; di fatto ogni prodotto servito sarà unicamente premium e sarà ovviamente altrettanto curata nei minimi dettagli la parte artistica, con una selezione musicale sempre più d'eccellenza per realizzare una situazione unica e all'avanguardia. L'obiettivo è quello di portare sempre più in alto il nome del Club e, ovviamente, dell'amata città di Alassio.



Veniamo al programma del ponte di Pasqua:



Venerdì 29 si apre alle ore 23:00 con l'amato party Mamacita, serata famosa per il suo speciale format con la musica Reggaeton a fare da

protagonista.



Sabato 30 e domenica 31 a partire dalle ore 23:00 troverete in consolle i nostri djs resident Davide Penna, Giorgio V. e Stefano Pain.



Lunedì 1° aprile in occasione della Pasquetta dalle ore 14:00 alle ore 21:00 ci sarà il Daytime di Change Your Mind e i djs saranno Luca Donzelli, i Proudly People, Ale Trn b2b Madjo ed i Dajku Twins.



Ricordiamo di visitare il nostro sito: www.levelealassio.it per visionare promozioni e prezzi e per segnarsi in lista o di chiamare i numeri del nostro call center: +39 3279720920 / +39 3282828721 per riservare il tavolo. Inoltre se siete residenti ad Alassio e Albenga avrete prezzi agevolati per tutti gli eventi!



Per offrire un miglior servizio l'ingresso sarà limitato e solo su prenotazione, per questo motivo è privilegiato l'accesso al club per i clienti con prenotazione del tavolo.



Let us be the surprise in your Easter egg! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita Easter Edition Friday 29th March 2024



Le Vele Alassio vi aspettano per un weekend di Pasqua tutto da ballare con Mamacita!!



Friday 29th March 2024

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Easter Edition

IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: J'ONS

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/4W1BRVyDi







Le Vele Alassio Exclusive Easter Parties 2024



Let us be the surprise in your Easter egg!



30th / 31st March 2024

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

EXCLUSIVE EASTER PARTIES 2024

Let the magic of Le Vele surprise you!

MUSIC BY



Saturday 30th March 2024

Stefano Pain

Giorgio V.



Sunday 31st March 2024

Davide Penna

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/6AqCcLgvP







Change Your Mind Daytime Monday 1st April 2024



Enjoy our daytime experience!



Monday 1st April 2024

From 2pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime

LINE UP

Luca Donzelli

Proudly People

Ale Trn b2b Madjo

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/4UGLbbMKU





Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721