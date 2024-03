Saluzzo verso le elezioni: si presenta il candidato sindaco “civico” del centrodestra Giovanni Damiano

“Ho deciso di dare la mia disponibilità ad un gruppo di amici saluzzesi che mi ha cercato, dopo che il ministro Zangrillo, il presidente Cirio e alcuni parlamentari, in rappresentanza dei rispettivi partiti, avevano trovato unità sul mio nome. Mi è stato chiesto di assumere questo ruolo in nome delle mie "competenze, moralità e capacità individuali" e di "personalità trasversale". Mi ha fatto piacere e, ben chiarito il mio ruolo civico, ho accettato. Mi piacciono le sfide e sento forte il desiderio di cambiamento, espresso da tanta gente che mi ferma per strada”.

Così Giovanni Damiano, 52 anni, bancario dipendente della Bper, spiega com’è nata la sua candidatura civica a Saluzzo alla guida del centrodestra.

La compagine resta da definire, ma al momento si sa che dovrebbe essere appoggiato da una sua lista e da tre formazioni dei partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

“La mia storia personale – osserva - attesta che non sono mai stato un politico. Non lo ero vent'anni fa, non lo sono oggi. Feci la mia esperienza di cinque anni come consigliere comunale, in una compagine civica e di centro sinistra e, scaduto il mandato, me ne andai sentendo odore di autoritarismo.

Avevo ragione. Ho quindi declinato il mio impegno nel volontariato, nel mondo delle associazioni, cercando di fare qualcosa per gli altri in modo diverso, lontano dalla politica e dai suoi riti. Per l'arte saluzzese con gli "Amici di San Bernardo", per l'Ospedale cittadino con "Officina delle idee", nella Protezione civile... Tutte cose – aggiunge - che non ho mai portato avanti da solo, perché da soli non si va da nessuna parte”.

La presentazione questa sera al circolo Interno 2 alla presenza di parlamentari, consiglieri regionali e dirigenti provinciali dei tre partiti, FdI (che lo ha indicato), Forza Italia e Lega.

Dovrà vedersela con Franco Demaria, espresso dalla coalizione di maggioranza uscente “Insieme si può” e Marco Piccat, candidato civico che giovedì scorso ha fatto il suo esordio pubblico.