Ampia partecipazione a Mondovì per l'evento del Circolo PD Mondovì dedicato a David Sassoli

“La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di ingiustizia.”

Coniugare speranza e politica appare – a seguire le cronache – impresa ‘disperata’, se ci si concede il vezzo dei giochi di parole, tanto amato dagli imbonitori che sbraitano, più o meno ‘followati’, dagli innumerevoli palcoscenici mediatici tascabili resi disponibili dalla tecnologia digitale.

Eppure, è proprio questa la sfida che ha raccolto, condotto e rilanciato David Sassoli. Nei dieci anni del suo lavoro come parlamentare europeo e, soprattutto, dal luglio 2019, quando del Parlamento europeo fu eletto Presidente, e ancora nessuno immaginava la minaccia del Covid, che di lì a poco si sarebbe manifestata in tutta la sua gravità. Sue sono le parole richiamate in apertura, tratte dal messaggio di Natale 2021, l’ultimo di Sassoli Presidente. L’11 gennaio 2022, infatti, il riacutizzarsi del mieloma che lo tormentava da tempo lo ha sottratto alla sua famiglia e al suo ruolo di guida del Parlamento europeo.

A due anni dalla sua scomparsa e alla vigilia delle elezioni per il Parlamento europeo del giugno prossimo, la sua figura e l’attualità della sua eredità politica sono state tracciate con intelligenza e passione da Gianni Borsa e Fabio Pizzul, nel corso di un incontro molto partecipato organizzato dal circolo monregalese del PD, mercoledì 20 marzo scorso, alla sala meeting del Park Hotel.

I due relatori hanno proposto una lettura della biografia e dell’eredità politica di Sassoli particolarmente significativa, infatti entrambi, per ragioni professionali e personali, hanno avuto modo di conoscerlo e seguirne da vicino la vicenda umana e politica. Gianni Borsa, giornalista esperto di Unione Europea e politiche comunitarie, corrispondente dell’agenzia di stampa SIR da Bruxelles e autore di “David Sassoli la forza di un sogno” (In Dialogo, 2023), ha tracciato il percorso esistenziale di David Sassoli, mettendone in evidenza le radici valoriali e culturali e i principali snodi professionali e politici. Fabio Pizzul - anche lui giornalista e, fino a marzo 2023, consigliere regionale e capogruppo PD in Regione Lombardia – ha saputo, con lucida sintesi, individuare in alcuni punti fondamentali l’eredità politica che David Sassoli ha affidato all’Europa di oggi e domani. Anzitutto l’ascolto: l’Europa oggi ha bisogno di ascoltare, ad esempio le questioni agitate con la protesta dei trattori. A seguire, il rispetto delle opinioni altrui, molla che ha spinto Sassoli, tra l’altro, a lanciare, nel maggio 2021, la Conferenza sul futuro dell’Europa, in cui sono stati coinvolti anche 800 cittadini europei scelti in modo casuale. Poi, la necessità di riconoscere le radici profonde delle tradizioni europee e curare la fondamentale dimensione culturale dell’Europa. Quindi, la visione del potere politico come azione che rende possibile la vita e la crescita della comunità e dei cittadini, e non come esercizio di dominio. Ancora, il modello politico indicato e vissuto da Sassoli, con due cardini portanti: la centralità della persona e la solidarietà. E la pace: come principio, metodo e obiettivo, ambiente in cui si può sviluppare la vita.

Nel dibattito intrecciatosi a termine degli interventi, moderato da Cesare Morandini, capogruppo PD nel Consiglio comunale monregalese che ha presentato l’incontro e coordinato il tavolo dei relatori, sono emersi i drammi dei conflitti in corso e le questioni legate al ruolo e alla presenza dell’UE sulla scena mondiale e nella percezione quotidiana dei suoi cittadini.