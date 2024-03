Tir intraversato, chiuso il Colle della Maddalena

Primi disagi alla viabilità legati alla nevicata della notte, tutt'ora in corso.

Nel territorio comunale di Argentera un tir si è intraversato.

Sempre a causa delle delle condizioni meteo avverse in atto nel tratto compreso tra Argentera (Km 53+330) e il confine di Stato (Km 59+708) della Statale 21 è stato istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in entrambe le direzioni di marcia a tempo indeterminato.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Si precisa, inoltre, che lungo la S.S. 21 vige l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali.