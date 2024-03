Cristiana Giraudo (Federmanager e Gruppo Minerva Cuneo): "Insieme si sta meglio!"

L’Associazione Federmanager rappresenta e tutela quasi 16.000 dirigenti e quadri industriali offrendo loro servizi di supporto ed assistenza relativi ai vari momenti del rapporto di lavoro dalla costituzione alla conclusione, corrispondendo alle esigenze di orientamento e formazione, erogando consulenza in ordine a questioni previdenziali, fiscali e sanitarie.

Inoltre offre anche significativi servizi legati alla sfera professionale/familiare del dirigente e del quadro, finalizzati ad Accrescimento Culturale, Accrescimento Sociale e Networking

FEDERMANAGER è la Federazione per i dirigenti e quadri delle aziende industriali di beni e servizi ed altri contratti che hanno aderito a Federmanager

Cristiana, di cosa ti occupi?

Dopo gli studi al Liceo Classico di Cuneo, ho frequentato il Politecnico di Torino laureandomi in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. La tutela dell'ambiente, in particolare il contenimento degli impatti generati dagli scarti che tutti noi, con le nostre attività, produciamo, ha quindi indirizzato il mio interesse verso il settore del recupero dei rifiuti. Venticinque anni fa è iniziata la mia esperienza lavorativa all’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti, oggi ACSR spa, la società pubblica che ha la proprietà e gestisce gli impianti di trattamento rifiuti dei 54 comuni del bacino cuneese. In questi anni ho avuto la possibilità di partecipare ad importati iniziative aziendali che hanno consentito al nostro territorio di consolidare le dotazioni impiantistiche, volte a mettere in atto le buone pratiche nel trattamento dei rifiuti, nel pieno rispetto dei principi comunitari. Oggi grazie anche allo sviluppo della tecnologia è possibile e doveroso affiancare, laddove ove possibile, al recupero di materia, che rimane prioritario nella gerarchia di gestione dei rifiuti, il recupero di energia. Nuove sfide, in particolare sul fronte delle energie rinnovabili, attendono quindi tutti coloro che gestiscono processi industriali primi tra questi, ritengo, chi ha la responsabilità di occuparsi di servizi pubblici.

Quale è stata la tua esperienza in Federmanager e perché è importante e utili iscriversi.

La mia esperienza in Federmanager è iniziata qualche anno prima della promozione a dirigente ed è stata estremamente utile, in particolare durante la successiva fase di passaggio, in quanto mi ha consentito di avvalermi della fondamentale consulenza di carattere contrattuale. La mia, seppur breve, esperienza nel Gruppo Minerva mi ha poi permesso di conoscere e condividere le importanti iniziative volte a “far crescere la voce” della componente femminile della dirigenza.

Un consiglio e/o un’idea che ti senti di dare a un dirigente/quadro donna e che la invogli a entrare e ad ampliare la squadra Federmanager e il Gruppo Minerva

Consiglio assolutamente di entrare a fare parte della squadra Federmanager, oltreché per aver accesso ai numerosi servizi che l’associazione offre, perché occasione di confronto con altri professionisti, utile a superare quella sensazione di essere “soli, in prima linea” in cui ci si ritrova ricoprendo posizioni apicali all'interno, soprattutto, delle piccole medie aziende. Credo che lo slogan della Federmanager nazionale “insieme si sta meglio” sia perfettamente aderente alla nostra realtà territoriale. L’invito ad iscriversi a Federmanager, apportando anche la propria esperienza, è rivolto a tutti i dirigenti industriali ma, in particolare, alle donne dirigenti che aderendo a Federmanager entrano a far parte del Gruppo Minerva, contribuendo alla mission di quest’ultimo, a sostegno dell’occupazione femminile qualificata.

