A Vernante una serata informativa sui servizi municipali online offerti dall'ANPR

Giovedì 4 aprile alle ore 17.30 presso la Pro Loco del Comune di Vernante (SS20 n°12) si tiene un incontro con la popolazione per conoscere i servizi della rete di facilitazione digitale e il portale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

La serata informativa è promossa dal Comune e da A.Vo.C.A (Associazione Volontariato Cuneese Acli) per permettere ai partecipanti di conoscere meglio le opportunità dei portali On Line delle anagrafi comunali, grazie ai quali è possibile, in autonomia, essere sempre connessi al proprio Comune senza passare dagli sportelli.

Infatti si possono scaricare molti certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per sé o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi negli uffici.

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare viene mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

L’incontro di giovedì 4 aprile è libero a tutti, gratuito e senza necessità di prenotazione.

Per info:

Mail a info@retefacilitazionedigitale.it oppure tel:0171/680375