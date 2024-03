Continua "Assale", il progetto dedicato agli anziani: il 4 aprile conferenza a Barolo

Prosegue il progetto Assale, finanziato dalla Regione Piemonte e cofinanziato dall’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo: si tratta di un'iniziativa mirata all’assistenza socio-sanitaria delle persone anziane. Periodicamente, nei vari comuni membri dell’Unione di Comuni, vengono organizzati congressi sul tema della sanità e del benessere a ingresso libero.

I prossimi appuntamenti

Il 4 aprile, alle ore 16, Tempio dell’enoturista in piazza Castello 1 a Barolo si parlerà del tema: "Le gravi malattie del sistema nervoso e il problema del fine vita”. Conferenziere: Prof. Gianluigi Mancardi.



Il 9 aprile, ore 20.30, locali della Chiesa di Sant’Anna, via Cavour 26, Castiglione Falletto, la conferenza verterà su "Il dipartimento di Neuroscienze 'Rita Levi Montalcini' di Torino: Una Lunga Storia di Cura e Ricerca”. Conferenziere: Prof. Alessandro Mauro, Torino.



Il 3 maggio, ore 10, Salone polifunzionale in piazza padre Paolo Abbona, a Monchiero, l'approfondimento riguarderà "la prevenzione e la cura delle malattie cardiologiche”. Conferenziere: Prof. Gianluigi Viglino, Verduno.