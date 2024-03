"Grazie di cuore al reparto di neurologia dell'ospedale di Cuneo"

Caro direttore,

vorrei usufruire di questo spazio per far giungere a tutto il reparto di neurologia diretto dal Dott. Capobianco dell'A.O. S. Croce e Carle un ringraziamento dal più profondo del cuore.

Essendomi trovato in stato di bisogno per mia moglie , Maria Giovanna Minghetti, ho dovuto ricorrere alle cure del suddetto reparto; in momenti difficili come quello che mi sono trovato a vivere, l’umanità, l'empatia e la delicatezza di chi ti assiste oltre alla professionalità sono fondamentali e di grande sostegno.

Un ringraziamento particolare al Primario Dott. Capobianco e alla Dott.ssa Anna Dutto nonché a tutto il personale del reparto di Neurologia.

Sin dall’accesso di mia moglie in Pronto Soccorso e fino all’ultimo instante, hanno riservato a lei e noi familiari un’assistenza attenta e precisa il tutto con una grandissima umanità.

Devo riconoscere che questo reparto è esempio di buona sanità capace di far sentire protetti ed accompagnati.

Ancora grazie e auguri di buon lavoro a tutto il reparto.

Luigi Isoardi