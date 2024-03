Green Communities: primo su dieci il raggruppamento tra le Unioni Montane delle valli Maira e Grana

Pubblicata oggi dalla Regione Piemonte la graduatoria delle Green Communities piemontesi finanziate con il FOndo per lo Sviluppo delle Montagne ITaliane (FOSMIT) le Strategie delle Green Communities.



La Strategia, presentata dall’Unione Montana Valle Maira, quale capofila di un raggruppamento che vede coinvolta anche l’Unione Montana Valle Grana è risultata prima delle dieci candidate a finanziamento, un risultato che “conferma la bontà del lavoro svolto a livello territoriale” come affermato dal Presidente dell’Unione, il Sindaco Francesco Cioffi, “caratterizzato dall’integrazione di diversi fonti di finanziamento, dedicati a differenti ambiti e temi operativi, grazie ai quali è in corso un processo di valorizzazione e sviluppo del territorio locale”.



Un processo virtuoso anche per la capacità di fare squadra dall’area che ha riproposto, quale ambito di progetto, il medesimo finanziato dal programma Nazionale Aree Interne, in corso di attuazione e che ha visto il coinvolgimento di importanti soggetti operanti sui temi d’interesse per le Green Communities, in primis l’ACDA per la valorizzazione della risorsa idrica locale e FORMAIRA per le risorse forestali. La strategia prevede, in estrema sintesi, l’investimento dei due milioni di euro per la gestione forestale sostenibile, la riqualificazione e rifunzionalizzazione ad alta efficienza energetica (ENZEB) di edifici esistenti, lo sviluppo di servizi integrati per la mobilità sostenibile, la fitodepurazione di acque e la riduzione dei rifiuti organici di strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere.



“Un ringraziamento particolare va alla Regione, al Vicepresidente Carosso, il Direttore Crotta e la Dirigente del Settore Montagna Musolino, che ha creduto nell’impegno del territorio ad investire per il miglioramento della sostenibilità della vita delle Comunità locali, nonché dell’offerta turistica attivata” conclude il Presidente Cioffi, “ora non resta che metterci all’opera perché le risorse possano essere impiegate nel più breve tempo possibile”.